Spedizioni con YunExpress in ritardo dalla Cina, dove cercare informazioni

Fondata nel 2014, YunExpress è una società specializzata in servizi di logistica per le imprese di e-commerce. YunExpress assiste le imprese cinesi con soluzioni logistiche transfrontaliere consegnando pacchi in oltre 220 paesi in tutto il mondo.

Dove opera YunExpress?

YunExpress è stata fondata nel 2014 a Shenzhen, in Cina. Tuttavia, oggi YunExpress ha magazzini e uffici in Nord America, Europa, Asia e Oceania. Pertanto, le loro operazioni sono veramente universali, il che significa che se devi contattare YunExpress in merito a un pacco inviato con loro o chiedere informazioni sui loro servizi dipenderà da dove ti trovi. Tuttavia, due indirizzi importanti da notare sono i suoi quartier generali in Cina e negli Stati Uniti. La sede centrale in Cina si trova a Shenzhen, mentre la sede statunitense si trova nel New Jersey e nella California occidentale.

Come posso rintracciare il mio pacco YunExpress?

Il monitoraggio YunExpress può essere effettuato inserendo il numero di tracciamento YunExpress sulla home page di Ordertracker. Basta copiare il numero di tracciamento e premere invio. Puoi monitorare fino a 10 pacchi YunExpress contemporaneamente e ottenere risultati rapidamente.

Yun Express fornirà a tutti i clienti che inviano pacchi registrati con loro un numero di tracciamento, per verificare l'ubicazione del loro pacco. Puoi utilizzare il numero di tracciamento yunexpress sul sito Web di tracciamento Ordertracker, per assicurarti di avere la capacità di tracciamento globale sul tuo pacco YunExpress.

Quando si tratta di tracciare il tuo pacco, dovresti sapere che YunExpress esternalizza e subappalta la gestione dei pacchi ad altri corrieri, soprattutto quando raggiungono il paese di destinazione, il che significa che la capacità di tracciare il tuo pacco potrebbe essere compromessa durante la consegna. Puoi tracciare il tuo pacco end-to-end, attraverso più corrieri con Ordertracker. Ecco perché acquirenti e venditori si rivolgono a Ordertracker non appena ricevono i loro numeri di tracciamento.

Qual è il formato del numero di tracciamento YunExpress?

Il numero di tracciamento di Yun Express è di 18 cifre. Inizia con 2 lettere dell'alfabeto Y e T e termina con 16 lettere numeriche.



Esempi di numeri di tracciamento YunExpress:

YT202221272033139

YT212662127220186

Il numero di tracciamento del mio pacco YunExpress può cambiare durante la consegna?

I numeri di tracciamento dei pacchi YunExpress a volte possono cambiare in quanto possono essere gestiti da diversi corrieri. Il sistema di tracciamento Ordertracker ti aiuta a identificare facilmente il numero di tracciamento YunExpress per ogni corriere, anche se non sei un esperto. Il monitoraggio ha una funzione di rilevamento automatico universale incorporata che scansiona e rileva più corrieri dal tuo numero di tracciamento originale.

Che si tratti di un numero di tracciamento YunExpress o che sia passato a un numero di tracciamento diverso come un numero di tracciamento DHL, una volta arrivato per la consegna finale in Europa, non ti preoccupare, Ordertracker sarà sempre in grado di ottenere le informazioni più recenti sul tuo pacco con lo stesso numero di tracciamento YunExpress che hai ricevuto al momento dell'acquisto.