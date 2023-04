Al Priamar l'iniziativa della Cgil Savona "Non merito di morire sul lavoro"

Venerdì 28 aprile alle ore 9 presso la Sala della Sibilla nella Fortezza del Priamar a Savona la Camera del Lavoro organizza il convegno dal titolo “Non merito di morire sul lavoro”.

Dal 2003, il 28 aprile è la giornata mondiale dedicata alla Sicurezza sul lavoro; nel nostro paese sono tre al giorno i morti sul lavoro: è un bollettino di guerra che continua ad allungarsi giorno dopo giorno.

Per Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona è una situazione che non è più sostenibile: "È del tutto evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione che giorno dopo giorno diventa sempre più intollerabile e indegna per un Paese civile. Occorre un deciso cambio di rotta e per questo chiediamo con forza al Governo che la salute e la sicurezza vengano inserite tra le priorità dell’agenda istituzionale”.

Tra le richieste sindacali maggiori controlli con più personale per Inail, Inps, Asl, Ispettorato e vigili del fuoco, ma anche più formazione.

L’iniziativa sarà aperta dalla relazione di Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona sulla situazione in termini di salute e sicurezza sul lavoro nel savonese, Alessandra Marchetti delegata sindacale della Funzione Pubblica Cgil Savona dipendente dell’Asl 2 ideatrice della parte teatrale e vera anima del progetto, gli studenti delle scuole superiori savonesi che presenteranno una ricerca su salute e sicurezza delle donne nei luoghi di lavoro, Fabrizio Coniglio (attore e registra) che interpreterà due momenti tragici della storia recente (Il disastro di Marcinelle e quello della ThyssenKrupp). Le conclusioni saranno affidate alla segretaria Nazionale Francesca Re David.