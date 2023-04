Albenga, approvata la mozione per l’abbattimento della barriera architettonica in via Papa Giovanni XXIII

La mozione, che in realtà, come ha spiegato il vicesindaco Alberto Passino, era superata nei fatti, è stata votata proprio per ribadire, ancora una volta, l’impegno dell’Amministrazione per il superamento delle barriere architettoniche. “Ho personalmente contattato l’amministratore del condominio dove sono in locazione gli uffici della distribuzione del gas, peraltro privati, al fine di addivenire al più presto ad una soluzione – spiega il vicesindaco Alberto Passino -. A breve inizieranno gli interventi di rifacimento dei marciapiedi e del piano viario di via Papa Giovanni che prevedono, tra gli interventi migliorativi, anche l’eliminazione delle barriere architettoniche. In questo contesto abbiamo già previsto per la giornata di domani (oggi per chi legge, venerdì 28 aprile, ndr) un incontro con tutti gli amministratori dei condomini che si affacciano sulla via per concordare le attività e gli interventi”.