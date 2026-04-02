Scontro politico a Ceriale, il vicesindaco Nervo alle opposizioni: "Basta attacchi personali, servono contenuti"

Respinge le accuse sul piano politico e personale e rivendica al tempo stesso l’operato della maggioranza e la disponibilità al confronto, purché basato su contenuti e non su attacchi personali, il vicesindaco di Ceriale, Piercarlo Nervo, replicando alle accuse dei giorni scorsi del portavoce del gruppo "CerialeSì" Giuseppe Repetto e del consigliere di opposizione Luigi Giordano.

«In merito alle esternazioni di Giuseppe Repetto, quale portavoce di quel che resta del gruppo “Ceriale Si”, ritengo che per quanto riguarda l’aspetto politico siano state più che esaustive le risposte date da Antonello Mazzone - scrive nella sua nota l’esponente di maggioranza - Riguardo invece agli attacchi personali, anche poco educati, che mi sono stati rivolti, per cui sono stato tacciato di arroganza, ricordo al signor Giuseppe Repetto che ho sempre dimostrato rispetto nei confronti di tutti gli avversari politici e gli consiglierei, se vuole visibilità, di iniziare a lavorare sui contenuti e non sull’offendere le persone».

Sulla questione del ruolo di capogruppo, Nervo aggiunge: «Per quanto riguarda l’accusa di non aver svolto nei dovuti modi il compito di capogruppo, sarebbe bene che Repetto prima di tutto si chiarisse con sé stesso, visto che nei vari contatti intercorsi a volte riteneva che non esistesse un gruppo unico e che Mazzone e Dani non fossero più rappresentativi; altre volte, soprattutto dopo la nostra entrata in maggioranza, rivendicava l’esistenza del gruppo unico, forse per cercare di ritagliarsi un posto. Se fosse stato più chiaro avrei cercato di svolgere il compito nel miglior modo possibile».

Nervo sottolinea quindi le priorità amministrative: «Repetto deve anche comprendere che, in questo momento, la stragrande maggioranza delle mie energie e quelle dell’intera maggioranza sono dedicate a portare a termine diversi obiettivi importanti per Ceriale, quali: l’acquisizione della Colonia Veronese, il completamento dell’iter autorizzativo per dare il via ai lavori nella zona T1, la conclusione della passeggiata, il bando delle spiagge». E ribadisce l’apertura al confronto: «Sono aperto a qualsiasi dialogo che sia produttivo e non offensivo. Credo fermamente che l’unione dei gruppi sia davvero auspicabile e lo dimostra il fatto che, in questi ultimi giorni, insieme al consigliere Antonello Mazzone, abbiamo avuto modo di confrontarci in modo sereno su tematiche importanti che riguardano Ceriale proprio con esponenti del gruppo “Ceriale Si”».

Un passaggio è dedicato anche alla prospettiva elettorale: «Mi sembra di capire che Repetto stia lavorando per fare in modo che il centrodestra perda nuovamente le prossime elezioni, così saremo a quota tre; proprio su questo tema gli vorrei ricordare che nelle elezioni precedenti l’unico che ha teso la mano verso la lista “Ceriale Si” per arrivare a un accordo e creare una lista unica di centrodestra sono stato io, mentre lui è stato uno di quelli che la mano l’ha retratta e il risultato si è visto».

Nervo richiama poi un episodio amministrativo: «Quando il sindaco Marinella Fasano ha proposto la nomina a presidente dell’asilo “Caterina Parodi” della signora Simona Revetria, quale sostenitrice del gruppo “Ceriale Si” insieme al padre Pietro Revetria, mi sono espresso favorevolmente dimostrando la mia apertura nei confronti di quell’area politica, mettendo in primis il bene di Ceriale e considerando la signora Revetria la persona giusta per ricoprire quel ruolo».

Infine, la replica alle dichiarazioni di Luigi Giordano: «Capisco che si sia ringalluzzito dopo le dichiarazioni di Giuseppe Repetto; ma, mi dispiace deluderlo, la squadra di maggioranza sta continuando a lavorare in sinergia, con un confronto continuo e con la supervisione del sindaco Marinella Fasano. Forse, mi viene da pensare, che fa certe affermazioni perché fa analogia con quello che era il suo modo di condurre il suo mandato, cioè di “non fare” squadra. Tutte le settimane, a partire dal mese di ottobre, si svolge una riunione di maggioranza in cui vengono affrontate le tematiche e prese le opportune decisioni, cosa che prima del “ribaltone”, come lo definisce Giordano, non accadeva».

«Come per Repetto, anche a Giordano rivolgo un invito: invece di impegnarsi a buttare zizzania inizi a lavorare sui contenuti, venga con proposte serie in consiglio comunale, ma serie: vedrà che da parte mia troverà il giusto confronto. In ultimo, su una cosa do certamente ragione a Giordano, e cioè che il tempo sarà galantuomo» chiosa il vicesindaco Nervo.