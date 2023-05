Fionda 2023, all'insegna di "buonumore e solidarietà": il vincitore sarà svelato il 3 maggio

Sarà svelato mercoledì 3 maggio il nome del vincitore del premio “Fionda di legno 2023”, che succederà al giornalista Sigfrido Ranucci.

Alle ore 11, nella Sala degli Stucchi del palazzo comunale di Albenga, i Fieui di Caruggi, in conferenza stampa con il sindaco e gli assessori al Turismo e agli Eventi, annunceranno il nome di chi, il 28 maggio, riceverà dalle mani di Antonio Ricci l'ambito trofeo.

Sarà un uomo, come avvenuto prevalentemente finora? O sarà una donna che si aggiungerà a Milena Gabanelli, Fiorella Mannoia, Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno? L'unica indicazione data dai monelli dei caruggi, ossia che si tratterà di “una fionda di buonumore e solidarietà”, ha fatto pensare a Giobbe Covatta, da anni impegnato in progetti sociali in Africa, o a Luca Bizzarri, che recentemente ha donato all'Associazione Abeo, che collabora con il Gaslini di Genova, i 50mila euro da lui vinti nella trasmissione Lol Italia.

Il 3 maggio la risposta. Tutti sono invitati a partecipare.

Annotazione finale: il teatro Ambra, dove avrà luogo la cerimonia di premiazione, è da tempo al completo. Tutto esaurito per la Fionda! Come sempre.