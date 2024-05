Gita in barca sulle imbarcazioni di Assonautica per gli ospiti della residenza protetta "SS Nicolò e Giuseppe" di Albisola

Un mare splendido in una bellissima giornata di sole, per la gita in barca con gli ospiti della residenza protetta comunale di Albisola Superiore non si poteva sperare di meglio.

Una mattinata all'aria aperta, la gioia di ritrovarsi insieme su una banchina affacciata sul porto, l'imbarco, la navigazione, poter osservare la costa da un nuovo punto di vista, riconoscere una chiesa, una spiaggia, un palazzo, guardare verso la riva risvegliando ricordi, assaporare la leggera brezza e il calore del sole sulla pelle.

E' stata per loro un'esperienza nuova, vissuta con un po' di ansia nelle operazioni di imbarco, ma con tanta curiosità e con le emozioni uniche che suscita il mare. Al rientro sono stati accolti con un piccolo rinfresco ed hanno consumato il loro pranzo al sacco.

Tutto era partito da una visita nella sede di Assonautica da parte del comune di Albisola Superiore, per esporre l'idea di una gita in barca per gli ospiti della residenza protetta comunale.

Un'idea bellissima che Assonautica, non avendo banchine accessibili per i disabili, ha potuto realizzare grazie alla collaborazione della Lega Navale di Savona che ha fornito la location ed ha messo a disposizione attrezzatura e personale per imbarcare chi ha problemi di deambulazione.

L'assessore ai servizi sociali del comune di Albisola Superiore, ha scritto nella pagina Facebook dell'amministrazione, riferendosi agli ospiti della struttura comunale: "Il principio a cui ritengo si debba fare riferimento è quello di "donare" loro delle esperienze che alimentino la loro voglia di vivere, di sognare e di provare piacere nonostante l'età, le fragilità ed i limiti. Limiti che peraltro a volte sono più nella nostra testa che nella realtà".

L'uscita in barca è stata sicuramente una bella esperienza per tutti i partecipanti, gratificante anche per chi ha collaborato per realizzarla. Il mare è una risorsa della quale tutti devono poter godere, nessuno escluso.

Assonautica ringrazia i propri soci che hanno aderito a questa iniziativa Un ringraziamento particolare va alla Lega Navale di Savona per la fondamentale collaborazione: "Da questa riuscitissima iniziativa potrebbe nascere in futuro un progetto più ambizioso, che permetta di far vivere il mare come terapia, un progetto legato agli anziani, ma non solo a loro".