Vado, danni ai tubi dell'acqua durante i lavori per la fibra, un residente: "Chi paga il disagio?"

Vengono effettuati i lavori per la fibra ottica nella Valle di Vado e nelle frazioni e non mancano le polemiche dei residenti per la rottura in alcuni tratti dei tubi dell'acquedotto.

L'allarme è stato lanciato soprattutto in via Sacco e in via Piave.

"Lavorano su strade già piene di utenze e questo va a loro sfavore, però spesso e volentieri rischiano di tagliarle. Poi arriva l'Acquedotto a tamponare queste situazione - ha detto il residente vadese Sergio Verdino - Tutto ciò va a discapito delle abitazioni perchè si rimane senza acqua e per un periodo di tempo rimane anche sporca. Se dovessimo fare una media fanno un taglio a km. Chi paga il disagio?".

"Il cantiere è finalizzato a portare la fibra in tutte le case e immaginare un processo di digitalizzazione e senza fare i lavori e difficile, l'impresa deve però avere un occhio di riguardo per la comunità e la programmazione degli interventi" ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi, con la polizia locale che in più di un'occasione li ha multati.

"Abbiamo avuto una riunione con l'impresa esecutrice dei lavori per la gestione del cantiere e li abbiamo richiamati anche sul completo ripristino delle lavorazioni. Auspichiamo che vengano fatte al più presto, entro fine maggio, primi di giugno" conclude Gilardi.