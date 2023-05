Cisano, quasi ultimati i lavori sul Neva, Niero: “Ricostruiti gli argini danneggiati dalle alluvioni del 2016 e 2019”

Sopralluogo del sindaco di Cisano Massimo Niero e l’assessore Sergio Ravera stamani sull’area interessata dall’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel torrente Neva.

“Grande soddisfazione, questa mattina, per l'esito dei lavori, in fase di ultimazione, del primo lotto per la mitigazione del rischio idrogeologico nel torrente Neva, finalizzato alla messa in sicurezza della zona artigianale industriale, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio, garantendo numerosi posti di lavoro ed importanti investimenti – ha commentato Niero sul suo profilo Facebook -. Con l’assessore competente Sergio Ravera, abbiamo effettuato un sopralluogo nella zona interessata dall'intervento, eseguito dalla ditta F.lli Garofalo srl, che ha portato alla ricostruzione degli argini (massicciare e gabbinate) pesantemente danneggiati a seguito delle alluvioni del 2016 e del 2019. Con tale opera strategica riusciremo a far sì che il torrente raggiunga un livello di sicurezza tra i più alti”.

“L’intervento di messa in sicurezza del Neva -spiega -, finanziato per 920 mila euro da fondi ministeriali e per 30 mila euro regionali, destinati alla progettazione, a cura di RS Studio associato di Ingegneria di Raina Marco e Sacco Paolo, comprende anche i lavori, già in corso, sotto il ponte di Martinetto per eliminare l’ostruzione che, nel 2016, aveva causato la devastante alluvione”.

“Uno straordinario risultato reso possibile grazie all’attento e costante monitoraggio, effettuato, quotidianamente, sul territorio dall’amministrazione e dall’ufficio tecnico e che ha permesso di ottenere importanti finanziamenti, sperati e non scontati per un Comune piccolo come il nostro ma necessari per realizzare un intervento prioritario e non più rinviabile per garantire quel livello di sicurezza atteso da tutti i cittadini”, conclude Niero.