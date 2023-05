Ad Albenga nuovo ufficio per il Nursind di Savona: sarà presso la sede EPACA Coldiretti

“Siamo lieti che questo accordo di collaborazione con il Nursind di Savona sia divenuto realtà – commenta Laura Baricalla, Responsabile del patronato provinciale EPACA Coldiretti, di concerto con il Direttore Antonio Ciotta – perché in questo modo gli infermieri potranno ricevere consulenza in campo previdenziale e risposte puntuali alle loro esigenze, come quelle in ambito pensionistico, oltre ad avvalersi della nostra assistenza in caso di infortunio e malattie professionali”.

“Ringraziamo Coldiretti di Savona, la Responsabile provinciale dell’EPACA, Laura Baricalla, e il Direttore di Coldiretti Savona, Antonio Ciotta – aggiunge il segretario territoriale Nursind Savona, Davide Canetti – per la loro disponibilità, sia in questa occasione che nella concessione di uno spazio dedicato alla segreteria provinciale Nursind all’interno della loro sede di Albenga, in Regione Massaretti 30. Per noi l’EPACA rappresenta da sempre un interlocutore autorevole, al quale appoggiarsi per le esigenze di tipo previdenziale e assistenziale”.

Questa collaborazione consentirà al Nursind di potenziare l’offerta dei propri servizi a favore degli iscritti e darà modo al patronato EPACA di impegnarsi attivamente per essere un punto di riferimento in provincia nell’offerta, agli infermieri iscritti e alle loro famiglie, dei propri servizi qualificati di consulenza, informazione, assistenza e tutela, nonché nello svolgimento di tutte le pratiche amministrative di carattere previdenziale e assistenziale affidate dalla Legge.

Grazie all’accordo quadro nazionale tra EPACA Coldiretti e Nursind, inoltre, da venerdì 12 maggio verrà attivato uno sportello del patronato EPACA Savona e del Caf Coldiretti all’interno dell’Ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure. Operativo ogni secondo venerdì del mese dalle 9:00 alle 13:00, lo sportello è rivolto agli infermieri iscritti al sindacato Nursind e all’utenza che ne avesse necessità.