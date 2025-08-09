 / Attualità

Alessandro Del Piero all'Annibale Riva, l'ex attaccante della Juventus ad Albenga per seguire Albingaunia - Sanremese

Dopo qualche ora di relax a Montecarlo, il campione del mondo 2006 ha raggiunto il figlio Tobias

I primi rumor erano iniziati a circolare nella serata di ieri, poi le storie Instagram da Montecarlo, a poche ore dall'amichevole del Riva, hanno ulteriormente acceso le speranze di tutti gli sportivi ponentini.

Alessandro Del Piero ha raggiunto nel tardo pomeriggio di oggi, 9 agosto, l'impianto calcistico ingauno per assistere al test tra l'Albingaunia e la Sanremese, confermando tutto il proprio sostegno al figlio Tobias dopo la prima uscita a Pian di Poma contro i francesci del Grasse.

L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale ha trovato sistemazione nel terrazzino sopra il tunnel degli spogliatoi per poter osservare la sfida con una maggiore privacy.

Gianlorenzo Tortarolo

