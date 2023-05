"Graphic Voices", la sicurezza sul lavoro diventa una mostra: l'8 maggio l'inaugurazione a Savona

Lunedì 8 maggio, alle ore 9, presso il palazzo della provincia di Savona – sala Nassyria – verrà inaugurata la mostra “Graphic Voices” organizzata dagli studenti dell’Istituto Secondario Superiore Mazzini Da Vinci.

La mostra – visitabile alle scuole di Istruzione Secondaria dal 8 al 11 maggio con orario 9 – 12 - prevede l’esposizione di elaborati degli studenti su diversi temi sociali di attualità quali la ludopatia, la violenza, il cyberbullismo, lo sfruttamento del lavoro minorile, le diseguaglianze sociali, la parità di genere, i cambiamenti climatici, l’inclusione e l’integrazione sociale.

All’inaugurazione saranno presenti i rappresentanti del Tavolo tematico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso la Prefettura. Interverranno inoltre i rappresentanti di provincia, comune, Prefettura, Ufficio Scolastico Provinciale, nonché il Presidente del COCOPRO istituito presso Inail.

Illustrerà l’iniziativa il Dirigente Scolastico Istituto Mazzini Da Vinci Prof. Mauro Ferrando insieme agli alunni che sono i realizzatori degli elaborati a tema. Modererà i lavori il Dirigente della Direzione Territoriale Inail Savona e Imperia.

"Tale evento – evidenzia Cinzia Damonte, dirigente DT Inail Savona–Imperia – vuole essere per Inail un momento per dare avvio, insieme alle diverse Istituzioni ed Associazioni presenti sul territorio, ad un percorso condiviso con le parti sociali di diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita in generale nonché di sensibilizzazione al tema della disabilità rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori di Savona, prossima generazione del mondo del lavoro".