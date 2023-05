Pietra Ligure, in mille per l'addio ad Andrea Mileto: "Sempre con noi" (FOTO)

I compagni della 3^A dell'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio dell'istituto Falcone di Loano, gli amici e tanta altra gente a gremire la Basilica di San Nicolò ma anche il suo sagrato. Circa mille persone nel giorno del funerale di Andrea Mileto, vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Finale Ligure, poco dopo la galleria della Caprazoppa, sul rettilineo dell'Aurelia in prossimità del confine con Borgio.

Una notizia terribile, che si è diffusa sin dall'immediatezza del fatto provocando commozione e sgomento. Oggi l'addio e una straordinaria dimostrazione di affetto e vicinanza alla madre Cinzia, al padre Antonino, al fratello gemello Davide e a tutti i familiari. Qualcosa di percepibile già avvicinandosi alla chiesa prima delle esequie, incrociando i numerosi gruppi di ragazzi e ragazze in un lento e triste procedere verso l'ultimo saluto all'amico. E poi la bara portata sulle spalle dagli amici più stretti nel tragitto verso la chiesa, gli occhi dei presenti gonfi di commozione.

Ai piedi dell'altare il feretro, il casco di Andrea appoggiato sopra. " Un giovane che fino a ieri sorrideva in mezzo a voi - ha esordito nell'omelia Don Giancarlo Cuneo stringendosi nel cordoglio - È il giorno che nessuno di noi avrebbe voluto vivere, si comprende la grande sofferenza e il peso che grava su ognuno di noi. Oggi è il giorno nel quale attingere alla nostra speranza, Gesù che ha vinto la morte: nell'ora buia dobbiamo trasformare la nostra disperazione in speranza, Andrea è con Dio ".

" Muor giovane colui che gli dei amano " ha proseguito il parroco citando Menandro, commediografo e aforista greco antico, ma anche Giacomo Leopardi. " Ma non si può affidare il dolore ad un pensiero pagano - ha sottolineato ancora Don Giancarlo - le parole degli uomini si frantumano, quelle di Dio hanno il potere di alleggerire ogni tormento ".

Un pensiero affettuoso alla famiglia: " Sono convinto che Andrea vi chieda che il peso della morte non faccia morire voi anzitempo, anzi che il ricordo di lui vi spinga ancora di più ad amare ". A seguire un messaggio agli amici: " Accogliete il monito che parte da questo vostro amico che ha conosciuto la notte prima della sera, la nostra vita è estremamente fragile. È un cristallo da custodire con estrema cura. Scelte e comportamenti costruiscono il presente e il futuro: la vita è una sola, da vivere intensamente e custodire con amore ".

Presente al funerale anche Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure: "Un grande abbraccio a nome mio e dell'amministrazione comunale alla famiglia e a coloro che ricorderanno per sempre Andrea". "Mile per sempre con noi" campeggia su uno striscione appeso su piazzale Geddo, un messaggio inciso nel cuore e nelle anime di chi oggi piange un amico che non c'è più.