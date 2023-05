Crea il tuo arredo personalizzato grazie ad un comodo configuratore online

La scelta dell'arredamento di qualsiasi ambiente è fondamentale per rendere lo spazio più funzionale ed accogliente. Non importa che si tratti dell'ufficio, della propria casa o di un'attività commerciale, in ogni circostanza acquistare i mobili e comporli nella maniera migliore è sicuramente il punto di partenza per vivere e lavorare più serenamente.

Non sempre però è possibile affidarsi a dei professionisti per richiedere una consulenza, che può risultare tra l’altro davvero molto costosa, a volte poi anche i tempi di attesa per la realizzazione su misura possono essere estremamente lunghi. Ecco perché diventa necessario trovare delle soluzioni alternative, senza dover, però, rinunciare alla qualità e alla certezza del risultato finale. Affidarsi a Mobile su Misura può essere in questi casi la decisione vincente.

Che cos'è Mobile su Misura

Mobile su Misura è un e-commerce che opera ormai dal 2013 per mettere a disposizione di qualsiasi cliente la sua professionalità, competenza e disponibilità nel fornire un servizio di composizione di mobili e accessori personalizzati che permettano di arredare qualsiasi spazio e ambiente. Il progetto online nasce dalla lungimirante idea dell'azienda Comerlegno s.r.l., una società che opera nell’arredamento su misura nella zona di Torino già dal 1981. Dall’esperienza maturata negli anni e con la collaborazione di una software house piemontese, si è sviluppato un tool di progettazione di mobili fruibile con semplicità anche dai non addetti al mestiere e si è deciso di dare così vita a un sito internet che permettesse ad ogni persona di costruire in piena autonomia l'arredamento delle proprie case, dei luoghi di lavoro e delle varie tipologie di attività commerciali. È così che è stato creato un semplice e pratico configuratore online che consente di realizzare con facilità l’arredamento per qualsiasi ambiente.

Come funziona

Il funzionamento del portale Mobile su Misura è molto semplice e intuitivo e non richiede assolutamente di essere degli esperti o dei professionisti nel campo dell'arredamento o del design per progettare da soli il mobilio dei diversi ambienti.

Dopo aver preso le misure degli spazi che devono essere arredati, è possibile collegarsi all'apposito configuratore online e, tramite questo, progettare passo dopo passo l'arredo completo della stanza o del locale, scegliendo tra le diverse categorie di mobili e i diversi modelli disponibili sul sito.

La corretta presa misure è sicuramente uno dei momenti più importanti per un risultato perfetto, per farlo nella maniera corretta sul portale è presente una specifica sezione dedicata a questa attività, con una serie di utili consigli che possono essere seguiti per non correre il rischio di commettere degli errori.

La possibilità di personalizzare qualsiasi arredamento

La caratteristica più importante di Mobile su Misura è la possibilità di personalizzare qualsiasi arredamento in base alle proprie esigenze e necessità. Si può, infatti, scegliere tra tantissimi modelli, tipologie di allestimento e colori differenti, completando il proprio mobile con gli accessori preferiti. È inoltre possibile anche richiedere ai tecnici dell'azienda di effettuare delle piccole modifiche sul mobile configurato, nel caso in cui questo si renda necessario per un ottimale inserimento nello spazio che si deve arredare.

Il servizio di assistenza clienti

Il servizio di assistenza clienti è sempre a disposizione per fornire consigli e suggerimenti e per supportare qualsiasi persona che voglia configurare l'arredamento su misura online della propria casa, dell'ufficio o di un negozio. Tramite questo servizio, poi, si possono richiedere delle piccole modifiche al progetto che si è realizzato in autonomia. Per farlo è sufficiente seguire le istruzioni nella sezione F.A.Q del sito. In questo modo gli arredatori dell'azienda elaboreranno i cambi richiesti, dopo averne verificato l’effettiva fattibilità tecnica e produttiva.

La consegna dell'arredamento e dei diversi accessori

La consegna dei mobili ordinati viene fatta gratuitamente a bordo strada (livello marciapiede) in qualsiasi parte d'Italia. I mobili vengono spediti in imballi molto resistenti in modo da essere bene protetti per evitare di danneggiamenti durante il trasporto. All’interno della pedana i vari colli sono a loro volta imballati singolarmente, in modo da poter esser essere trasportati agevolmente uno alla volta.

Nel caso in cui, però, lo si desideri, è possibile richiedere la consegna al piano con il ritiro del materiale d’imballaggio, attraverso il pagamento del servizio aggiuntivo presente tra le diverse opzioni in fase di check-out.

Tutti i prodotti vengono consegnati smontati, con le istruzioni e tutto il necessario per il loro montaggio. Se si desidera è comunque possibile acquistare il servizio di montaggio da parte di aziende qualificate sul territorio, a cui viene affidato l’incarico da parte di Mobile su Misura, per l'assemblaggio dei vari modelli di mobili (esclusi soltanto le chiusure e telai).

L'invio dei campioni

Mobile su Misura permette a qualsiasi cliente di ricevere gratuitamente dei campioni di materiale in modo da poter verificare la finitura superficiale del colore prescelto. Sul sito è presente un semplice modulo di richiesta da compilare con i colori scelti e il proprio indirizzo, al quale verranno recapitati, direttamente nella buca delle lettere in busta chiusa, dei piccoli pezzi del materiale con cui vengono realizzate le schiene dei mobili. In questa maniera si potrà avere la certezza di effettuare la scelta corretta di tonalità per i diversi articoli, in modo da abbinarli alla perfezione alle pareti e ad eventuali arredi esistenti o semplicemente per assecondare i propri gusti personali.