Fughe romantiche a prezzi accessibili: idee da non perdere (in Italia e non solo)

Chi dice che le fughe romantiche siano solo per San Valentino? Quando ci si ama, ogni momento è perfetto per prenotare in qualche località affascinante e fare le valigie. Tutto fantastico, ma non dimentichiamo il fatto di dover tenere in considerazione anche il portafoglio.

Per fortuna, esistono diverse alternative che permettono di vivere esperienze straordinarie senza spendere una fortuna. Vediamone alcune (in Italia e non solo).

Venezia

Venezia è una perla che va ammirata almeno una volta in compagnia della persona amata. Se si ha intenzione di concedersi una fuga romantica ed economica, è ovviamente opportuno scegliere bene il periodo ed evitare momenti come quello del Festival del Cinema, durante il quale è oggettivamente difficile prenotare una camera e trovarla a prezzi accessibili.

Negli altri momenti dell'anno, Venezia permette di scegliere, per l'alloggio, numerosi hotel economici. La buona notizia? Anche nelle immediate vicinanze di Piazza San Marco è possibile trovare dei deliziosi b&b con prezzi inferiori a 100 euro a notte.

Nella maggior parte dei casi si tratta di strutture le cui camere sono arredate in stile moderno, peculiarità che non toglie comunque nulla al comfort (e alla comodità di servizi come le visite guidate presso i luoghi più belli della città).

La magia del sud Italia

Una fuga romantica organizzata all'ultimo momento - e con l'occhio al portafoglio - può vedere come destinazione anche il sud Italia.

Viverlo fuori stagione vuol dire lasciarsi incantare da luoghi dove storia e natura sono protagoniste di una sinergia straordinaria, il tutto senza la confusione tipica dell'estate.

Fra le varie tappe che si possono prendere in considerazione, la Campania è senza dubbio fra le più interessanti. Il motivo è legato innanzitutto alla possibilità di visitare la meravigliosa Napoli.

Dopo averla scoperta, ci si può dedicare tranquillamente al relax. Sì, hai capito bene: questa terra offre tantissimo a chi vuole passare qualche giorno all'insegna della tranquillità e del benessere.

Sono numerosi, infatti, gli hotel dove soggiornare e lasciarsi nel contempo coccolare con trattamenti benessere di alto livello.

Dal momento che si tratta comunque di una tipologia di vacanza di nicchia, quando ci si chiede come organizzare una fuga romantica con spa in Campania è utile ritagliarsi un po' di tempo per consultare piccoli travel blog, spazi portati avanti con passione e cura del dettaglio e, proprio per questo, caratterizzati da contenuti di qualità con informazioni che non riguardano solo i percorsi turistici mainstream.

Cracovia

La seconda città della Polonia è un punto di riferimento ideale per chi vuole organizzare una fuga romantica estemporanea senza far soffrire troppo il portafoglio.

In bassa stagione si trovano voli a prezzi a dir poco vantaggiosi dai principali scali aerei italiani. Per quanto riguarda gli hotel, è possibile trovare, nelle immediate adiacenze del centro storico, strutture con camere a prezzi attorno agli 80 euro (ricordiamo che la Polonia, pur essendo parte dell'Unione Europea, ha ancora lo złoty).

Alla scoperta della Tuscia

Quando si pensa a un week end in Lazio, la prima immagine che si manifesta nella mente è quella di Roma. Per chi cerca mete romantiche ed economiche, può non essere il massimo, soprattutto se si desidera anche passare qualche giorno lontano dal clamore della folla.

Un'ottima alternativa è la Tuscia, una terra il cui fascino è fortemente legato alla civiltà etrusca. Da non perdere è senza dubbio Viterbo, una città dall'atmosfera sofisticata ma non per questo priva di calore.

oco lontano, si può ammirare Civita di Bagnoregio, nota come la città che muore per via del suo sorgere su un colle in tufo che, entro un tempo che gli esperti stimano pari a circa 800 anni, è destinato a crollare.







