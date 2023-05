Il futuro della proprietà dell'auto: modelli basati sull'abbonamento e il ruolo dei numeri di telaio

Le prospettive dell'industria automobilistica si presentano positive per il futuro, con una riduzione delle incertezze a medio termine. In questa sezione andremo ad analizzare nello specifico che cosa serve e cosa significa il ruolo dei numeri di telaio di un'auto, ma anche dei vari modelli di vetture basate sull'abbonamento come indica il portale carVertical.

Il ruolo dei numeri di telaio di un'auto

Per molti, il numero di telaio dei veicoli (VIN) è solo una sequenza di numeri e lettere senza senso, ma quello dei veicoli può rivelare molte informazioni importanti. Ecco perché è cruciale conoscere il significato delle cifre del VIN stampate sui documenti e sul telaio.

Ma cosa significano del cifre del numero di telaio di un'auto? Il numero di identificazione del veicolo (VIN) è composto da 17 caratteri alfanumerici che riassumono tutte le informazioni sulle caratteristiche produttive del veicolo. Gli autoriparatori utilizzano il numero di telaio per identificare in modo univoco un veicolo e garantire l'accuratezza nella sostituzione dei ricambi e durante i controlli di revisione auto o su strada, è essenziale che il VIN punzonato sul telaio corrisponda a quello stampato sul libretto (riquadro 2, voce E). Per comprendere i codici alfanumerici del telaio di un veicolo, è necessario distinguere le tre parti principali: il WMI, VDS e VIS, ognuno con una specifica indicazione.

Il WMI è un codice identificativo SAE utilizzato per identificare il costruttore del veicolo. La prima stringa di tre caratteri indica il paese di provenienza del costruttore, mentre le altre due indicano la casa produttrice del veicolo a cui appartiene il numero di telaio.

Il VDS è la sequenza numerica che comprende le cifre dalla quarta all'ottava, utilizzata per identificare le specifiche costruttive del veicolo, tra cui eventuali dispositivi di sicurezza.

Il VIS è costituito dalla sequenza di caratteri dal decimo al diciassettesimo, separata da una cifra di controllo in posizione 9. Questa caratteristica fornisce tutte le informazioni sulle caratteristiche costruttive dell'auto, inclusi gli optional e i sistemi di cui è dotata.

In conclusione possiamo sottolineare come basterà un soli click in questo portale per riuscire ad avere tutte le indicazioni necessarie sulla carVertical, il nuovo servizio che lancia il futuro della proprietà dell'auto.