Carcare, santo rosario nella Cappella di via Nizzareto

È un appuntamento tradizionale, si parla in alcuni documenti di un'antica processione che partiva dal centro del paese per raggiungere le località periferiche, prima di via Barrili e poi di Niprati, le cappelle erano in successione due, recuperato alla storia contemporanea carcarese negli ultimi quattro anni.

Giovedì 11 maggio, alle ore 18.30, si svolgerà il santo rosario nel quartiere di Nizzareto. Si tratterà di un'iniziativa religiosa, legata al recupero estetico della cappella votiva posizionata in prossimità degli incroci stradali per Pallare e Biestro.

Il tabernacolo dedicato alla Madonna è il simbolo religioso del quartiere periferico di Carcare lungo la Sp 15.