Casinò di Sanremo: Magia e Musica al Roof Garden con Gabriele Gentile e Nicole Magolie

Dopo il successo nel teatro dell’Opera del Casinò di Maurizio Lastrico, affermato attore, fine affabulatore del pubblico e di Paolo Migone, attore, regista e autore teatrale e televisivo, cresce l’ attesa per la performance al Roof Garden del Mago Gabriele Gentile con Nicole Magolie e la sua band. Uno spettacolo, già tutto esaurito, appositamente creato per la migliore clientela del Casinò, su invito, che si svolgerà sabato 25 maggio, ore 20.30, felice connubio composto da spettacolari numeri di magia ed avvolgenti coreografie su musiche che spaziano a livello internazionale.

Lo spettacolo è un felice connubio tra numeri di magia, firmati dal talentuoso Mago Gabriele Gentile, e la musica della Band della sudafricana Nicole Magolie. Gabriele Gentile, meglio conosciuto come Mago Gabriele Gentile, è uno tra i più conosciuti e richiesti prestigiatori italiani. Showman completo, presentatore e apprezzato pianista pop/jazz, è stato allievo di Tony Binarelli e nel 2000 ha vinto il Trofeo Nazionale per la Magia.

Oltre a svariate partecipazioni a programmi televisivi, ha stabilito il Guinness dei Primati per lo show di magia più lungo del mondo: 24h no stop. All'attività di prestigiatore, Gabriele Gentile affianca quella di pianista per grandi nomi del panorama musicale pop italiano e, in particolare, per l’interprete internazionale e modella sudafricana Nicole Magolie, che impreziosisce, con la sua Band swing/pop, lo spettacolo in programma al Casinò di Sanremo. La formazione è composta dallo stesso Gabriele Gentile alle tastiere, Nicole Magolie alla voce, Michele Aloisi al basso e Folco Fedele alla batteria.

Spettacoli che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti e ai suoi visitatori, dedicando loro sempre eventi originali e di grande levatura artistica.