"Alassio fa scuola – La cronaca raccontata dagli studenti": ecco tutti i vincitori

Giovedì 16 maggio, presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio, alla presenza di un folto pubblico, si è svolta la premiazione dei vincitori della venticinquesima edizione del concorso Alassio fa scuola – La cronaca raccontata dagli studenti “Il miglior articolo di cronaca 2023”. Erano, altresì, presenti alla cerimonia numerose autorità cittadine, tra cui il sindaco Marco Melgrati, il giornalista Enrico Valente, in rappresentanza del Gruppo Cronisti Liguri e lo storico Capo redattore dell’Ansa Genova Aldo Repetto.

Alla tradizionale iniziativa – organizzata dall’Associazione Amici del Borgo Coscia con il contributo dell’Associazione Bagni Marini, del Lions Club Alassio “Baia del Sole” e dell’Associazione Vecchia Alassio, e con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato al Turismo e dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio – hanno partecipato gli studenti delle scuole medie e delle classi quinte delle scuole elementari di Alassio.

Oggetto del concorso la realizzazione di temi riferiti ad un fatto di cronaca avvenuto in città nel 2023, che sono stati esaminati da un’apposita Commissione Giudicatrice formata dal Gruppo Cronisti Liguri.

Il premio era stato ideato, ventisette anni fa, da Nello Aicardi assieme ai giornalisti del Gruppo Cronisti Liguri Sergio Veccia e Alfredo Provenzali da alcuni anni scomparsi. La manifestazione di consegna dei riconoscimenti è però andata avanti, grazie all’Associazione Amici di Borgo Coscia (presidente Domenico Bogliolo) e alle nipoti di Nello Aicardi, Antonella e Piera Olivieri. Nel corso degli anni l’iniziativa si è arricchita di premi importanti, tra cui quello dedicato a Stefania Savona, offerto dalla famiglia e da Luca Airoldi. La manifestazione si era fermata per i due anni del Covid ma poi è ripresa con maggior vigore e quest’anno la partecipazione è stata così alta, in particolare tra i ragazzi che frequentano la quinta delle scuole primarie alassine, che l’Associazione ha ritenuto opportuno implementare il Premio speciale dedicato all’ex presidente dei cronisti Liguri, Natalino Famà. I premi consistono in contributi per gli studi.

Vincitore assoluto di questa edizione è risultato Tommaso Giraldi della 3^ B Morteo Ollandini con un articolo dal titolo “Una nave da crociera ad Alassio” che ha riempito di orgoglio il sindaco, in quanto il giovane cronista descrive con una scrittura veloce e molto piacevole le nuove scuole medie Ollandini.

Il Premio Categoria Esordienti in ricordo dei giornalisti Alfredo Provenzali e Sergio Veccia offerto dal Lions Club Alassio “Baia del Sole” e dall’Associazione Bagni Marini, è stato aggiudicato a Vanessa Li Causi – 5^ A scuola Primaria Oldano con “Dipendenza d’azzardo – Spese folli ad Alassio in Bar, tabaccherie e Sale Vlt per il gioco d’azzardo” e a Edoardo Palazzo – 5^ A Scuola Primaria di Moglio Luigi Bottaro con “Alassio, ragazzino denuncia bullismo e botte da tre compagni di classe”.

Il Premio Speciale in ricordo di Stefania Savona offerto dai genitori Gianna e Sergio e da Luca, e stato vinto ex aequo da Filippo Rovere – 2^A Media Ollandini con “Insieme per un nuovo inizio” e da Alessandro Moltoni – 5^ B Oldano con “Il porto Luca Ferrari premiato”.

Il Premio Speciale riservato agli esordienti in ricordo di Natalino Famà offerto dall’Associazione “Amici del Borgo Coscia” è andato a Nora Geddo – 5^ A Oldano con “I cinghiali invadono Alassio”; Nicole Dupley – 5^ B Oldano con “Da non uno meno a social Bar” e a Davide Maria Gastaldi – 5^ A Oldano con “Alassio: nuova apertura della scuola secondaria”.

Altri premi a : Eros Portaro 2^ D Ollandini con “Le pietre di inciampo di Alassio” ; Adrian Bossetti – 3^ B Ollandini con “Memoria e Musica”; Leonardo Monti – 3^ A Don Bosco con “Furto milionario ad Alassio”; Lucia Restuccia 2^ C Ollandini – con “La magia di Attila”; Beatrice Forcheri – 2^ B Ollandini con “La festa delle biscette” e Olivia Fracchia – 3^ A Don Bosco con “Addio al Professor Andrea Gallea”, un’interessante e veritiero articolo su una importante figura alassina scomparsa nell’anno.

Il Premio Speciale in ricordo di Milla e Nello Aicardi, offerto dalle nipoti Piera e Antonella Olivieri, è stato assegnato a Noemi Civello – 2^ C Ollandini con “100 km per sconfiggere il cancro – la Trail runner Francesca Parodi corre per Chiara Picollo”. L’articolo parla dell’iniziativa solidale per una raccolta fondi promossa da Alassiowood e portata avanti da Francesca. Come dice Noemi “questa esperienza dimostra quanto forti possano essere le donne quando si uniscono in una battaglia”. Insieme a Piera e Antonella la giovane giornalista in erba è stata premiata da Francesca e Gigi Ciccione.

*Nella gallery le immagini di Noemi Civello (Premio Speciale in ricordo di Milla e Nello Aicardi) e di tutti i premiati