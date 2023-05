Savona, i "Suoni d'Oriente" in un concerto nella Cappella Sistina

"La musica è un linguaggio universale, l'arte che conduce all'armonia per eccellenza. Non c'è bisogno di aver studiato per apprezzarla, non si chiede di avere ragione per goderne. Vogliamo far sentire altri suoni d'Oriente: quelli della musica dei grandi compositori dell’Europa dell'Est e dell'Asia, che ci porteranno in un 'viaggio' progressivamente sempre più distante da noi nella geografia, nelle melodie e nelle armonie. L'intento è ridare unità a questa parte di mondo che soffre e ricomporre nelle nostre menti e nei nostri cuori i conflitti che speriamo prima o poi cessino anche nella realtà".