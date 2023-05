Savona, il 18 maggio sesto appuntamento di "Economia in anteprima": Emilio Barucci presenta "Euro digitale"

Sesto appuntamento di Economia in anteprima: la nuovissima rassegna nata dalla collaborazione di la Feltrinelli point e Azimut Wealth Management che porta a Savona i migliori esperti di economia per spiegarne i grandi temi “in anteprima”.

Emilio Barucci è professore ordinario di Finanza matematica presso il Politecnico di Milano. È direttore del QFinLab, il Laboratorio di Finanza Quantitativa dello stesso ateneo, del Master in Finanza Quantitativa e del Master Fintech GSOM-Politecnico di Milano. Autore di oltre cento pubblicazioni e volumi, si occupa di fi nanza quantitativa, macroeconomia, asset management, fintech. Con Egea ha pubblicato tra l’altro Chi salverà la finanza. A dieci anni dalla crisi l’etica non basta (2018).

Euro digitale. Una sfida da vincere tutti (Egea). L’euro si fa digitale: una moneta elettronica disponibile solo sulla rete ma che potremmo utilizzare per i pagamenti al dettaglio, anche offline. Ma perché è necessario che la BCE emetta l’euro digitale? Quali saranno le caratteristiche di questa nuova moneta? E, soprattutto, quali gli effetti per il funzionamento del sistema finanziario e sulla nostra vita di tutti i giorni? Il libro di Barucci offre, primo in assoluto sull’argomento, un’analisi completa di tutti i risvolti, da quelli tecnologici a quelli finanziari.