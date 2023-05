Borghetto Domani: "Inserita variazione di bilancio a Consiglio comunale già convocato, atteggiamento poco corretto"

"Nel corso del Consiglio comunale di ieri, in cui si sono approvati il rendiconto 2022 e una significativa variazione di bilancio, abbiamo preso atto con soddisfazione della sostanziale uscita dalla fase di predissesto e della conseguente nuova possibilità di investire significativamente sul territorio". Queste le parole di Alessio Reale e Maria Grazia Oliva, consiglieri comunali di opposizione del gruppo "Borghetto Domani".

"Dobbiamo però evidenziare un fatto che riteniamo istituzionalmente poco corretto. Utilizzando una piega del regolamento del Consiglio comunale, che a nostra memoria non è mai stata utilizzata da alcuna amministrazione di alcun orientamento almeno negli ultimi 20-25 anni, la maggioranza ha inserito all'ordine del giorno la variazione di bilancio di cui dicevamo in precedenza (circa 1.700.000 euro) con solo un paio di giorni di preavviso, a Consiglio comunale già convocato da giorni"

"Si tratta a nostro parere di un atto poco rispettoso tanto della minoranza quanto del Consiglio comunale, in quanto i criteri di urgenza potevano riguardare solo una piccola parte della variazione. A nostro avviso sarebbe stato più corretto inserire "all'ultimo minuto" solo la parte riferita ai lavori urgenti, e si sarebbe potuto convocare un nuovo consiglio (anche a strettissimo giro, anche la settimana prossima), con i tempi e i modi abituali, per discutere il grosso della variazione di bilancio".

"In quel modo si sarebbe potuto dare al Consiglio comunale la possibilità di valutare le diverse proposte di interventi e investimenti, ponderando in modo adeguato quali appoggiare, quali mettere in discussione, quali proposte alternative avanzare tenendo conto delle somme disponibili per la variazione".

"Invece si è voluto fare tutto di fretta, anche quello che poteva essere fatto tra una settimana o dieci giorni, senza consentire alla minoranza e alle maggioranze di fare alcuna valutazione seria. 'Maggioranze' non è un refuso: i due consiglieri del gruppo misto, quelli che nel giro di pochi mesi si sono staccati da noi perché ci accusavano di essere troppo morbidi nell'opposizione e poi sono entrati in Fratelli d'Italia, nel Consiglio di ieri si sono prodigati in un tentativo che definiremmo commovente di farsi accogliere in maggioranza, non solo votando a favore di ogni singola pratica (fatto prevedibile) ma usando anche, negli interventi, parole di ossequio nei confronti del sindaco piuttosto singolari se pronunciate da chi mesi fa diceva di lui le cose che tutti ricordano".

"Un innamoramento repentino nei confronti di Canepa, questo, che siamo davvero curiosi di capire se e in quali modi verrà corrisposto dal sindaco e dalla maggioranza", concludono dal gruppo di opposizione "Borghetto Domani".