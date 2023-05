Elezioni amministrative, si vota oggi e domani anche nel savonese. Sette i comuni alle urne

A Carcare l'assessore uscente Alessandro Ferraro (lista "Insieme per Carcare") proverà a dare continuità all'amministrazione oggi in carica ereditando il testimone dell'attuale sindaco Christian De Vecchi. A sfidare Ferraro sarà il candidato sindaco del centrosinistra Rodolfo Mirri ("Cambia Carcare").

A Cengio, invece, il primo cittadino uscente Francesco Dotta (lista "Cengio nel cuore") ha espresso la volontà di proseguire l'avventura amministrativa ed è dunque in corsa per confermarsi alla guida del municipio contro il consigliere di minoranza Massimo Marrazzo ("Cengio cambia").

Trio di candidati a Ceriale e si sfidano Marinella Fasano ("Ceriale Ceriale"), in passato assessore per due mandati consecutivi (in lista presente il vicesindaco uscente Luigi Giordano); Pier Carlo Nervo di "Noi per Ceriale", che è stato già assessore e consigliere di minoranza (in lista l'assessore uscente Eugenio Maineri) e Antonello Mazzone ("CerialeSi") già assessore nel 1994.