Lutto a Millesimo: è mancato Beppe "Ghiten" Prando, aveva 100 anni

Millesimo piange Beppe Prando, detto "Ghiten", mancato all'età di 100 anni. Prima come bidello, poi come imprenditore per parecchi anni di un ditta di onoranze funebri, era assai stimato e apprezzato all'interno della comunità valbormidese.

I funerali si terranno mercoledì 17 maggio alle ore 9.30 presso la chiesa parrocchiale della Visitazione di Maria S.S. a Millesimo. Lascia la figlia Sarà, il genero Fabio, la nipote Camilla, il pronipote Leonardo, il cognato Aldo con la moglie Anna e la cognata Ines.

La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione del caro Beppe in via Montale n. 16. Lo scorso febbraio, in occasione del centesimo compleanno, aveva ricevuto la visita del sindaco Aldo Picalli.