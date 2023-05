Comunali Alassio, Fratelli d'Italia brinda al risultato: "I nostri eletti garanzia di serietà e impegno"

Il partito di Fratelli d’Italia esce vincitore dalla tornata elettorale delle amministrative del Comune di Alassio, portando in Consiglio Comunale 4 consiglieri.

La lista Melgrati vince con il 55,67% con 2.625 voti di lista, Fratelli d’Italia porta come tesoretto 1.592 preferenze alla lista con il primo, Angelo Galtieri 664, il secondo Rocco Invernizzi 503, la quarta Franca Giannotta 271, l’ottava Cinzia Salerno 136.

Aggiunge il coordinatore provinciale del partito, Claudio Cavallo: "Provo un'immensa gioia personalmente ma soprattutto per i nostri quattro consiglieri, premiati in termini di preferenze personali per l’ottimo lavoro svolto e che rappresentano una garanzia di serietà e impegno amministrativo per i prossimi 5 anni".