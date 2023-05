PSR, il vicepresidente della Regione Piana: “Concessa proroga straordinaria dei termini su misure prioritarie per le aziende e l’ambiente”

Regione Liguria continua a sostenere le aziende agricole con la proroga delle operazioni ammesse a finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 che hanno ricevuto particolare interesse dal territorio.



“Per dare la possibilità a tutti di portare a termine le domande, vista la crescente attenzione delle nostre aziende - spiega Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega ad Agricoltura e Allevamento – abbiamo ritenuto prioritario prorogare sino al 15 giugno i termini di alcuni asset in scadenza oggi per migliorare l’utilizzo delle economie, per sostenere sempre più le pratiche ambientali, per soddisfare l’interesse di produttori e allevatori. Si tratta delle misure 10.1, 11, 12, 13, 14 del PSR (pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità compensative aree Natura 2000, indennità a favore di zone soggette a vincoli, benessere animale) e degli interventi agro-climatico-ambientali previsti dal Piano Strategico della PAC. Tra le azioni interessate l’inerbimento delle colture arboree, la gestione dei residui di potatura e la tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica”.

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.agriligurianet.it