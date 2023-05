Pharmaflex, un aiuto concreto per dormire meglio

Pharmaflex è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e nella realizzazione di dispositivi che favoriscono il riposo notturno. La filosofia aziendale abbraccia la visione olistica del riposo. Pertanto, è consapevole che non serve solo dormire la notte ma svegliarsi ricaricati di energia.

Per questo ha studiato, progettato e poi realizzato dei dispositivi in grado di assolvere a questo compito. Nel suo store possiamo trovare materassi, topper e cuscini ortopedici, collegati dalla tecnologia AirCell, che segna un passo in avanti nella tecnologia Memory Foam.

Come se ciò non bastasse, Pharmaflex offre nei suoi dispositivi un tessuto all’avanguardia. Difatti, materassi, topper e cuscini sono rivestiti da un tessuto in fibra di carbonio, in grado di eliminare le cariche elettrostatiche in grado di interferire con il riposo e causare dei disagi.

Ma per dormire bene non serve solo dotarsi di ottimi dispositivi, servono anche delle regole e una routine programmata. Perciò, prima di conoscere i prodotti Pharmaflex andiamo a ripassare alcune semplici regole dettate dagli esperti del riposo.

Consigli pratici per un dolce riposo

Dormire bene è essenziale per mantenere uno stile di vita sano. Tuttavia, molti di noi faticano a riposare a sufficienza per vari motivi, come stress, ansia e scarsa igiene del sonno. Ecco alcuni consigli pratici per il dolce riposo che possiamo incorporare nella nostra routine quotidiana per favorire un sonno migliore.

In primo luogo, è importante stabilire un programma di sonno coerente. Stabiliamo un orario fisso per andare a letto e per il risveglio, anche nei fine settimana o nei giorni di riposo. Questo aiuterà a regolare l'orologio interno del corpo e a migliorare la qualità del sonno. In tal senso, rispettiamo la regola di fare dei blocchi di sonno da un’ora e mezza.

Difatti, secondo gli esperti questo è il ciclo completo del sonno. Se dormiamo sette ore e mezza ci sentiremo più energici al risveglio rispetto a un riposo di otto ore. Questo perché all’interno ci saranno stati cinque cicli di sonno completo.

Inoltre, cerchiamo di creare una routine rilassante per andare a letto. Per esempio, leggendo un libro, facendo un bagno caldo o praticando esercizi di meditazione o di respirazione profonda. Tutto ciò favorisce la distensione muscolare e cerebrale.

In secondo luogo, creiamo un ambiente confortevole per il sonno. La camera da letto deve essere fresca, buia e silenziosa. Si può anche prendere in considerazione l'uso di tende oscuranti, tappi per le orecchie o macchine per il rumore bianco per bloccare qualsiasi disturbo.

In terzo luogo, evitiamo le attività stimolanti prima di metterci a dormire. Tra queste, l'uso di dispositivi elettronici come smartphone o computer portatili, che emettono luce blu che può disturbare la produzione di melatonina, un ormone che regola il sonno.

In quarto luogo, facciamo attenzione ai pasti e alle bevute. Evitiamo di ingurgitare pasti pesanti o cibi piccanti che possono causare indigestione o bruciore di stomaco. Inoltre, limitiamo l'assunzione di caffeina e alcol, le quali interferiscono con il ciclo del sonno. Invece, possiamo ricorrere a degli integratori naturali alleati del sonno.

In quinto luogo, diamo priorità all'esercizio fisico e all'attività fisica durante il giorno. L'esercizio fisico regolare può migliorare la qualità del sonno e aiutare ad addormentarsi più velocemente. Tuttavia, evitate di fare esercizio fisico troppo vicino all'ora di andare a letto, perché potrebbe aumentare la frequenza cardiaca.

Infine, investiamo i nostri soldi in un materasso Pharmaflex e nei suoi cuscini ortopedici che sostengono il corpo e favoriscono una buona postura. Non solo, poiché garantiscono un riposo assoluto e un risveglio carico di energie mentali e fisiche.

I prodotti certificati Pharmaflex

I dati sull'insonnia nel mondo suggeriscono che si tratta di una condizione comune che colpisce un'ampia fetta della popolazione. Secondo l'American Academy of Sleep Medicine, circa il 30% degli adulti riferisce sintomi di insonnia, e il 10% soffre di insonnia cronica. In Italia ne soffrono oltre tredici milioni di persone .

L'insonnia è un problema così diffuso a causa di diversi fattori, come abbiamo visto. Oltre a programmare una routine del riposo bisogna adottare dei dispositivi efficaci. I prodotti di Pharmaflex sono certificati per garantire il massimo del relax e del benessere.

Ciascun dispositivo, sia esso materasso, topper o cuscino, insegue una tecnologia studiata per evitare la compressione delle vertebre, e lasciare così spazio affinché la colonna vertebrale possa assumere una postura corretta. In questo modo si evitano tutte le sensazioni di fastidio e di disagio provate al risveglio.

Grazie a Pharmaflex e un’igiene del sonno corretta, ciascuno di noi può svegliarsi carico di energie, a seguito del giusto riposo. Una volta testata la qualità dei prodotti Pharmaflex sarà difficile farne a meno. Tanto che alcuni clienti dicono di portare con loro il topper o il cuscino anche in vacanza!