"Ballando per le donne", uno spettacolo benefico a favore delle donne in difficoltà: il 27 maggio al "Chiabrera di Savona"

Sabato 27 maggio, presso il Teatro Gabriello Chiabrera di Savona, si terrà la manifestazione organizzata dallo Zonta Club Savona e dalla scuola Semplicemente Danza “Ballando per le donne”.

Si tratta di una gara di ballo in cui dieci concorrenti, ovvero persone che vivono e lavorano nel territorio savonese, accompagnati da dieci ballerini professionisti della scuola di danza, si cimenteranno in una vera e proprio sfida e verranno votati sia da una giuria selezionata sia dal pubblico in sala (i voti saranno raccolti al termine delle dieci performance) per decretare il vincitore!

Le coppie in gara sono le seguenti: Alessandro Campanile e Maria Marano, Stefano Carozzo e Maria Theresa Micono, Mariella Ficarelli e Vincenzo Abascià, Elisa Zanelli e Lorenzo Tellini, Fabio Incorvaia e Giulia Dotta, Gabriella Branca e Anthony Oggero, Gloria Ottino e Giovanni Ighina, Enrico Campanile e Alice Grandoni, Alessia Ferraro e Gianni Gottardi e Fabio Dante e Emilia Briano.

Il ricavato della serata (il biglietto ha il costo di 15 euro) sarà devoluto a “L’isola che c’è”, una casa di rifugio di pronta accoglienza per donne sole o con minori vittime di violenze, maltrattamenti o in condizioni di pericolo a causa di gravi conflitti familiari. Si tratta di una struttura del distretto sociosanitario numero 7 del Savonese ed è gestita del Consorzio Sociale Savonese; le donne fanno ingresso nella casa rifugio su richiesta delle forze dell’ordine, dei servizi sociali o dei presidi sanitari e qui possono vivere in protezione, in quanto la casa è ad indirizzo segreto, ed essere sostenute in un percorso di uscita dalla violenza e di autonomizzazione.

Per quanto concerne lo Zonta, il nome “Zonta” deriva da un idioma degli Indiani Sioux Lakota e significa “onesto e degno di fiducia”; il primo club nasce nel 1919 a Buffalo (NY) da un gruppo di donne laureate, professioniste, accomunate nel proposito di dare voce alle donne che ogni giorno lottavano per avere parità di diritti. È un’organizzazione internazionale di servizio, l’unica ad avere uno status consultativo permanente all’interno dell’ONU, una posizione consultiva all’UNESCO e all’UNICEF, e uno stato di partecipazione al Consiglio d’Europa; è costituita da donne di tutto il mondo, impegnate in posti di responsabilità e nelle libere professioni, e ha come principale obiettivo quello di migliorare la condizione giuridica, economica, politica e professionale delle donne nel mondo.

Zonta Club of Savona Area nasce nel 1982 e fa parte della Area 03 (Liguria, del Piemonte, Valle D’Aosta) appartenente al Distretto 30, (che comprende Montecarlo, la Francia del Sud, parte della Germania, Svizzera, Bulgaria, Macedonia e Romania). In questi 40 anni tutta l'attività di Zonta Club Savona è stata finalizzata a mettere in atto gli obiettivi definiti a livello internazionale, dedicandosi alla creazione di Service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, sanitario, professionale, scolastico e culturale, ma anche finalizzati a sostenere progetti e iniziative per raccolta di fondi coinvolgenti diversi enti, anche locali. Nel corso degli anni sono inoltre stati organizzate numerose conferenze e workshop, anche in collaborazione con altri club, finalizzati a sensibilizzare la popolazione su tematiche importanti.

Semplicemente Danza è un’associazione sportiva nata nel 2007, che promuove la danza come mezzo per superare i propri limiti in tutte le sue forme e le sue discipline, sia per abili sia per disabili, e ha la sede presso il Centro Polifunzionale “Le Officine”, priva di barriere architettoniche con due sale molto spaziose che possono accogliere tutti. Per informazioni circa i biglietti si può contattare il seguente numero: 3466071949.