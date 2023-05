Borgio Verezzi, alla scuola primaria e secondaria la bandiera verde di Eco-school

Consegnata la bandiera verde alla scuola primaria e secondaria di Borgio Verezzi da parte di Eco-school.

La bandiera verde è un riconoscimento internazionale che viene assegnato alle scuole che organizzano veri percorsi volti allo sviluppo sostenibile.

Grande emozione per i ragazzi, ma anche per i docenti, per la dirigente scolastica dottoressa Giusi Manno e per i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Borgio Verezzi per aver ricevuto questo riconoscimento.

La giornata è stata l'occasione per rivivere insieme le attività di educazione ambientale effettuate durante l'anno scolastico.

Nel congratularsi con alunni e docenti, gli assessori comunali Pier Luigi Ferro e Anna Porrini hanno elogiato l'impegno e la passione con cui le scolaresche con i loro docenti portano avanti tante attività finalizzate ad elevare il livello di consapevolezza per il rispetto dell'ambiente , attenzione che deve iniziare dalle aule scolastiche per coinvolge l'intera cittadinanza. In particolare i due Amministratori locali hanno ricordato la giornata in cui insieme alle associazioni del territorio gli alunni hanno pulito il parco Acquedotto e poi, in un secondo tempo, con le sole scolaresche l'arenile.

Tutti si sono dati l'appuntamento per il prossimo anno scolastico, perché l'educazione ambientale dev'essere patrimonio di tutti sempre.