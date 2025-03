"La strage invisibile", 4 i morti senza fissa dimora nel savonese nel 2024

434 persone senza dimora mort nel corso del 2024 di cui 4 in provincia di Savona, una invece trovata senza vita nel 2025 (al momento in Italia sono 75).

Questo il dato che emerge dalla Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora Ente del Terzo Settore che ha pubblicato il report "La strage invisibile". Un numero che supera il dato del dato del 2023 che si attestava sui 415 decessi.

Nel savonese lo scorso 4 aprile un uomo di 60 anni era stato trovato senza vita in un casolare abbandonato a Pontinvrea. Il cadavere era mummificato. I carabinieri avevano avviato un’approfondita attività d’indagine tesa a vagliare e filtrare tutti gli individui scomparsi potenzialmente compatibili. La successiva visita necroscopica aveva restituito agli inquirenti qualche dato utile, come il sesso maschile, una corporatura minuta e un’età approssimativa di circa 60 anni al momento del decesso.

Incrociando quelle informazioni con la cernita effettuata tra le persone scomparse, i carabinieri hanno potuto restringere il campo di ricerca ad una decina di nominativi. A quel punto i militari della stazione di Pontinvrea hanno effettuato le necessarie ricerche per individuare parenti in vita degli scomparsi e, su autorizzazione della magistratura savonese, compararne il DNA con quello della salma misteriosa.

La scrupolosa indagine è stata a quel punto corroborata dal supporto scientifico del R.I.S. di Parma che ha esaminato il materiale genetico estratto da un campione biologico del defunto con quello della persona più probabile quale sua consanguinea.

Gli esiti del confronto, arrivati negli scorsi giorni, hanno messo la parola fine alle ricerche, dando esito positivo e confermando l’identità della mummia, ormai non più sconosciuta: si tratta di un anziano senzatetto che, da parecchio tempo, si era allontanato dalla famiglia e aveva vissuto gli ultimi anni fra ricoveri e strutture assistenziali.

L’uomo, originario del Veneto, dov'era stata peraltro ritrovata la persona consanguinea, si era trasferito in provincia di Savona negli anni sessanta e qui era rimasto fino alla fine dei sui giorni, costantemente aiutato dalle strutture sociosanitarie pubbliche ma anche spesso riluttante ad accettare tale aiuto. Era già stato sorpreso a dormire in alcune abitazioni private e, un anno prima del ritrovamento del suo cadavere, aveva fatto perdere le sue tracce, forse alla ricerca di una libertà inseguita anche a costo della vita.

Il 22 maggio sulla battigia a Celle Ligure all'altezza dei Bagni Pappaciann'a sul Lungomare Crocetta, è stato trovato un uomo, 73enne di Asti, morto per annegamento.

Una settimana dopo, il 30 maggio, invece il corpo di un uomo, 50enne, di nazionalità rumena era stato rinvenuto sulla spiaggia in via Nizza. Il ritrovamento era avvenuto sul litorale all'altezza del supermercato Mercatò (leggi QUI).

Un uomo di nazionalità irachena, quarantenne, infine il 10 luglio era morto a Borghetto Santo Spirito, all'altezza del passaggio a livello al confine con Loano.

Sceso dal treno sul quale stava viaggiando per acquistare una bottiglia d'acqua alla stazione loanese, l'uomo non era riuscito a risalire a bordo prima della chiusura delle porte. A quel punto aveva quindi deciso di appendersi al convoglio appena partito resistendo aggrappato per circa 700 metri prima di cadere.

A Capodanno invece è stato trovato senza vita un uomo, ucraino, a Varazze nei pressi dei cantieri navali Lusben. Era stato ritrovato sul lato fronte mare dello stabilimento. Era stato catalogato come un suicidio.

A livello regionale, le aree con il maggior numero di decessi sono la Lombardia (18%, pari a 78 decessi) e il Lazio (12%, pari a 50 decessi). Liguria al nono posto con 21 decessi.