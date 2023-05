La scuola primaria in prima linea per la protezione dell’ambiente: pulita una spiaggia a Bergeggi (FOTO)

Tutela e valorizzazione dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità, ma anche pace e rispetto sono state, come ogni anno, i pilastri della campagna che, lo scorso anno, a cavallo tra settembre e ottobre, grazie all’impegno di Legambiente ha visto la realizzazione della trentesima edizione dell'evento “Puliamo il Mondo”, che ha avuto come motto “Trent’anni di Puliamo il Mondo per un clima di pace”.

In questi anni Puliamo il Mondo, oltre a coinvolgere centinaia di migliaia di cittadini di ogni età, ha raccontato il grande impegno collettivo che non conosce barriere, pregiudizi, colore della pelle. E', inoltre, crescente l'attenzione e la sensibilità rivolta ai temi ambientali, insieme alla grande mobilitazione dei giovani sempre più consapevoli che il primo cambiamento deve partire da ognuno noi, attraverso un impegno concreto per l’ambiente.

Il comune di Bergeggi e l’AMP Isola di Bergeggi avevano aderito lo scorso settembre alla manifestazione, promuovendo la partecipazione della Scuola Primaria “Pertini”, attraverso un incontro a cura del CEA Riviera del Beigua con le classi Quarte e Quinte. In tale occasione era stato affrontato nel dettaglio il problema dei rifiuti e gli alunni si erano divertiti partecipando ad un laboratorio di riciclo creativo a tema.

L’azione di pulizia, causa condizioni meteo avverse, era stata rimandata alla primavera. Ecco così che la mattinata di martedì 16 Maggio ha visto i ragazzi impegnati in attività di scoperta, gioco e pulizia del litorale costiero.

I ragazzi, armati di guanti e pinze hanno, infatti, dato il buon esempio prendendosi cura di una delle loro spiagge, raccogliendo e differenziando i rifiuti trovati e realizzando, con un'attività creativa collettiva, un mare pulito ricco di pesci colorati. Le attività sono state coordinate dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con la partecipazione di SAT.