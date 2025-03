Iniziati i lavori di demolizione de “La Capannina”: al suo posto una lussuosa villa vista mare ad Alassio

Ad Alassio, dove sorgeva la storica e famosa discoteca “La Capannina”, sta nascendo una nuova dimora di lusso.

Recentemente, sono iniziati i lavori di demolizione del fabbricato, situato in regione Serre, poco prima del confine con Laigueglia, non lontano dal set allestito per alcune riprese del film I bambini ci guardano, pellicola del 1944 diretta da Vittorio De Sica.

Il locale, da anni versava in condizioni di abbandono e di degrado e ora verrà trasformata in un’elegante residenza privata, senza intenti speculativi: i nuovi proprietari la utilizzeranno come casa per le vacanze.

Fondata negli anni ’50 dal torinese Michele Mangia, La Capannina è stata un’icona della movida alassina, accogliendo nel tempo numerosi artisti e vip. Chiusa nel 2010 dall’allora proprietario Renzo Lattuada per i costi elevati, è rimasta inutilizzata fino alla recente demolizione, che lascerà posto a una moderna villa bifamiliare.

“È stato autorizzato un progetto per la demolizione dei due fabbricati esistenti e la costruzione di una nuova dimora con piano casa a uso abitativo – spiega il sindaco di Alassio Marco Melgrati –. Il nuovo proprietario ha raggruppato le volumetrie per realizzare una villa unica, con garage interrati e una piscina. Il progetto è piuttosto complesso, ma sta procedendo senza intoppi. Non si tratta di un intervento edilizio speculativo. La famiglia proprietaria della bellissima villa che sorgerà, la vivrà, utilizzandola come casa per le vacanze”.