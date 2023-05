Savona, al via la quarta edizione della rassegna “Sulla rotta di Ulisse”

Torna per la quarta edizione la rassegna “Sulla rotta di Ulisse. Suoni, parole e riflessioni sull’emigrazione”, ideata, diretta e organizzata dall'Associazione Allegro con Moto di Savona.

Dopo l'Argentina, la Francia e la Svizzera, il Paese protagonista della nuova edizione sono gli Stati Uniti.

La manifestazione “Sulla rotta di Ulisse” racconta l'emigrazione italiana con la musica, i libri, le testimonianze. E lo fa evidenziando gli apporti che gli italiani hanno dato ai Paesi che li hanno ospitati.

La kermesse si avvale del sostegno, la collaborazione e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Savona, Fondazione De Mari (Savona), Associazione Allegro con Moto (Savona), American International Women's Club of Genoa, Mu.MA. Musei del Mare e delle Migrazioni (Genova), MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (Genova), Associazione Mozart Savona, Alleanza Assicurazioni, Liguri nel Mondo – New York Chapter, CISEI – Centro Internazionale di Studi sull'Emigrazione Italiana (Genova).

Ecco il programma:

Venerdì 26 maggio, Pinacoteca Civica, Piazza Chabrol, Savona, ore 17.30

Ferdinando Fasce (Università di Genova)

Conferenza “Tra due sponde. Gli Italiani negli Stati Uniti fra Otto e Novecento”

Proiezione immagini “Italian / Americans. Gli emigranti che hanno fatto la storia”

Sabato 27 maggio, Sala Rossa del Comune, Savona, ore 17.30

Pierangelo Campodonico e Giorgia Barzetti

Istituzione Mu.MA. Musei del Mare e delle Migrazioni

“Alla scoperta dei Musei delle Migrazioni”

The Ellis Island National Museum, New York

Galata Museo del Mare, Genova

Museo Nazionale dell’emigrazione italiana, Genova

La storia dell’emigrazione è protagonista dei musei nazionali ed internazionali, sia negli Stati Uniti

sia in Italia ed in particolare a Genova. Si tratta di un riconoscimento ad un evento che ha segnato

l'Italia – in tutte le sue regioni – e gli Stati Uniti. I curatori dei musei genovesi illustreranno questa

emozionante avventura con immagini e racconti.

Domenica 28 maggio, Sala Stella Maris, Piazza Rebagliati, Savona, ore 21.00

Beppe Gambetta in concerto (chitarra flatpicking)

“L’America andata e ritorno”

Beppe Gambetta è uno dei più importanti chitarristi di flatpickig del mondo. La tecnica è tipicamente americana, ma lui è genovese, anche se vive gran parte dell'anno negli Stati Uniti. La

sua carriera è lunghissima e fatta di centinaia di concerti e dischi memorabili. In concerto racconterà

la “sua” America e quello che di Genova e della Liguria regala agli americani ogni volta che suona

negli States.

Venerdì 9 giugno, Pinacoteca Civica, Piazza Chabrol, Savona, ore 17.30

“Storia del dollaro della pace (1921-1935)”

Conferenza di Ferdinando Molteni

Esposizione “Per un pugno di dollari. Monete dal 1878 a oggi”

Dopo la Prima guerra mondiale gli Stati Uniti decisero di dedicare il loro dollaro d'argento alla pace. Lo disegnò uno scultore siciliano e il viso bellissimo di Miss Liberty era quello di sua moglie, una napoletana. Questa e altre storie per raccontare il dollaro. Per l'occasione sarà visibile una piccola mostra di dollari d'argento dal 1878 ad oggi.

Sabato 10 giugno, Sala Stella Maris, Piazza Rebagliati, Savona, ore 17.30

Saluto di Luca Beverini (New York Chapter – Associazione Liguri nel Mondo)

Presentazione del libro di Antonio Martino “Da Stella alle Americhe. Le emigrazioni della

famiglia Martino”.

L'emigrazione nelle Americhe di una famiglia di Stella, comune dell’entroterra di Savona, raccontata da un discendente, storico con all'attivo decine di libri. Una famiglia “simbolo” di tutte quelle che fecero la scelta dell'emigrazione.

Domenica 11 giugno, Sala Stella Maris, Piazza Rebagliati, Savona, ore 17.30

“Non sparate sul pianista. Un viaggio lungo il Mississippi”

Glauco Ciabatti in concerto (pianoforte ragtime).

Il ragtime è la musica dei saloon. Quella che i pianisti suonavano nella speranza di uscire indenni

dalle frequenti risse che si verificavano, nata dalla contaminazione tra i ritmi dei balli europei e

delle danze dei neri d’America. Il Maestro Ciabatti, specialista del genere, proporrà il repertorio che

da fine Ottocento arriva agli anni Venti.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per informazioni: allegroconmoto.savona@virgilio.it 348.0063714