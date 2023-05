Associazione Giovani Alassio: 4 nuovi ingressi nel direttivo

L’Associazione Giovani Alassio, dopo numerose richieste, ha accettato nel direttivo quattro volenterosi ragazzi alassini, Francesco Nicola Salvo, Guglielmo Arnaud, il campione europeo di pattinaggio su rotelle Edoardo Parasi e Giovanni Battista Salvo, testimoni del trend positivo dell’associazione che sta vivendo un forte momento di rilancio sia a livello interno che per quanto riguarda gli eventi, uno fra tutti una partita benefica tra gli studenti della zona per devolvere in beneficenza a favore dell’Airc.