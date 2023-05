Varigotti, dall'ex hotel Plaza 15 appartamenti. A scomputo oneri e opere per oltre 1,7 milioni

Dopo 14 anni di inoperosità, la palazzina che ospitava l'hotel Plaza a Varigotti tornerà ad avere una sua vitalità.

Dopo la chiusura della struttura alberghiera, avvenuta nel 2009, l'edificio di proprietà della famiglia Monetti si trovava da ormai diverso tempo in uno stallo che lo aveva portato ad apparire in stato di semi abbandono, nonostante sia sempre stata garantita la sua sicurezza e tutto il necessario per l'incolumità delle persone nella piazza antistante.

Nell'ultima seduta nella mattinata di ieri, la Giunta Frascherelli ha approvato l'accordo che porterà allo svincolo totale della struttura alberghiera per dare vita, nei circa 2mila metri quadrati di superfici disponibili, a quindici appartamenti di ampie dimensioni la cui progettazione è stata affidata allo Studio Building di Torino per mano degli architetti Boffa e Patrone.

Una scelta resa possibile grazie alle leggi regionali in materia che consentono il cambio della destinazione d'uso dell'immobile per il quale i costi di adeguamento alle nuove normative di sicurezza non risulterebbero vantaggiose per la titolarità della struttura.

Alla prossima firma della convenzione, quindi, la proprietà verserà 1 milione e 300mila euro di oneri coi quali sarà completato il rifacimento della passeggiata varigottese nel tratto dai Bagni Nettuno fino all'ingresso del borgo saraceno. Inoltre, in un secondo momento, i proprietari dell'edificio vi realizzeranno in fregio, a proprie spese, una piazza pubblica pedonale (valore dell'opera di circa 450mila euro), di cui avranno per vent'anni obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro pieno carico.

"Una convenzione così favorevole per il Comune penso non sia mai stata sottoscritta, oltre al cospicuo versamento degli oneri di urbanizzazione anche la piazza verrà non solo riqualificata in area verde e arredata all'avanguardia ma anche manutenuta per un lungo periodo" commenta il sindaco Ugo Frascherelli.

Il quale poi, come delegato della Giunta all'Urbanistica, aggiunge una riflessione più ad ampio raggio: "La speranza è che questa operazione possa essere da spinta per il recupero di una serie di altri edifici in tutta Varigotti che avrebbero bisogno di una riqualificazione e potrebbero portare con sé migliorie al contesto".