Viabilità provinciale, incontro Provincia e sindaci di Stella, Sassello e Urbe: "Interverranno sulle strade, pronti a far sentire la nostra voce"

Viabilità delle strade provinciali. Questo il tema principale dell'incontro che si è svolto tra i sindaci di Sassello Marco Dabove, di Urbe Fabrizio Antoci e Stella rappresentata da Andrea Castellini e dal vicesindaco Maurizio Donati, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ed il consigliere provinciale con delega alla viabilità Sara Brizzo con i tecnici della Provincia.

Negli anni scorsi non erano mancate le criticità sollevate non solo dai cittadini che percorrono le strade provinciali dell'entroterra ma dagli stessi sindaci, con Antoci che aveva chiesto a Palazzo Nervi di intervenire con un piano straordinario di manutenzione visto l'ammaloramento delle strade (Leggi QUI).

"Sono felice che nel corso del tempo siano stati instaurati rapporti con Provincia, Regione e Anas. La mia amministrazione sta tessendo dei buonissimi rapporti con gli enti sovraordinati e i risultati si vedranno perché prossimamente annuncereremo molti progetti - ha detto il sindaco Andrea Castellini - avevamo bisogno di uscire da quel immobilismo che sicuramente il Covid ha accentuato".

Il primo cittadino di Stella fa riferimento anche al progetto di costruzione di una rotatoria e di un tunnel. Le due infrastrutture potranno veicolare, appena prima della frazione di San Giovanni, il transito dei mezzi pesanti diretti alla Cartindustria sulla Strada Provinciale 2 in direzione Ellera, per rendere più sicura e vivibile la Strada Statale 334 del Sassello.

"Un incontro molto positivo, che ci ha fatto capire come le istituzioni si rendano conto della situazione disastrosa in cui giacciono le nostre strade provinciali, e come esse siano pronte a stanziare dei fondi partendo dal prossimo consiglio provinciale - ha detto il sindaco di Sassello Marco Dabove che aveva al suo fianco i membri della sua lista - Sarà un percorso difficile e a tratti in salita, ma noi saremo sempre qui, pronti a fare valere le nostre ragioni e far sentire la nostra voce in Provincia".