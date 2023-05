Finalmarina, il 2 e 3 giugno tornano i deliziosi focaccini della Compagnia di San Pietro

Ritornano le attività estive della Compagnia di San Pietro a Finalmarina. Il prossimo appuntamento è per venerdì 2 e sabato 3 giugno presso il piazzale antistante la sede della Compagnia, sulla spiaggia "dei Neri", dove dalle ore 15 alle 19 i membri della storica associazione finalese prepareranno e venderanno deliziosi focaccini artigianali per raccogliere fondi per sostenere le proprie attività.