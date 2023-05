Coldiretti, nuovo volto alla guida dei giovani imprenditori under 30: è la 21enne Elisa Morando

"Una squadra tutta nuova quella che, a partire dalle elezioni provinciali di ieri, vede ora in carica come nuova Delegata provinciale Coldiretti Giovani Impresa la 21enne Elisa Morando, impegnata a gestire, insieme a mamma Federica e papà Luigi, l’impresa di famiglia: l’Azienda Agricola 'Monterosato' di Genova". Lo scrive in una nota Coldiretti Liguria.

"Da ormai diversi anni la Liguria sta vivendo un positivo incremento delle imprese agricole guidate da giovani. Un dato che fa ben sperare per il rilancio in termini economici, non solo del settore, e che fa capo sia ad aziende nuove che a imprese 'ereditate': quest’ultimo caso è quello di Elisa Morando, 21 anni, figlia dei nostri associati Luigi Morando e Federica Bozzo dell’Azienda Agricola di famiglia, quella 'Monterosato' conosciuta sia nei mercati Campagna Amica del territorio genovese che nelle serate estive della Darsena di Genova in occasione degli appuntamenti del Fish&DJs. Azienda agricola multifunzionale, che spazia dalle produzione stagionali dell’orto all’attività agrituristica, avviata con successo da diversi anni a Bavari, sulle alture di Genova, con interessanti proposte culinarie a km0 offerte a genovesi e turisti ogni sabato e domenica a pranzo".

“Più che un lavoro per me si parla di una vera e propria passione – afferma Elisa Morando, neo-Delegata Coldiretti Giovani Impresa Genova – che mi è stata insegnata dai miei genitori fin da ragazzina e che oggi porto avanti con orgoglio accanto a loro. Ringrazio i giovani della Coldiretti di Genova per avermi scelta come propria rappresentante e sono pronta a mettermi in gioco insieme a loro per crescere e portare avanti progetti concreti e iniziative che serviranno realmente al nostro territorio e che, magari, riusciranno anche a convincere altri giovani a scegliere la nostra strada e a viverlo appieno, valorizzandolo come merita”.