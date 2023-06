Migliorate il vostro curriculum aggiungendo 10 caratteristiche personali di spicco

Durante il processo di assunzione, i datori di lavoro vogliono conoscere sia le vostre caratteristiche professionali che quelle personali. Questo li aiuta a determinare se siete adatti alla cultura dell'azienda. Spesso le caratteristiche personali sono importanti quanto le qualifiche e le competenze del curriculum. Presentando le vostre capacità in modo ponderato, potete sottolineare come avete contribuito a far crescere altre organizzazioni, spiegando il vostro ruolo nel processo.

Scrivere un buon curriculum è un atto di equilibrio difficile. A volte può essere una sfida mantenere la lunghezza del curriculum breve e dolce, pur includendo abbastanza informazioni di qualità per fare un'impressione duratura.

L'importanza dei tratti personali nel curriculum vitae

I tratti personali sono importanti perché definiscono il vostro lato umano, personale e individuale. Aggiungono valore alle vostre qualifiche professionali e ad altri meriti. Menzionando le vostre caratteristiche personali sul vostro curriculum, potete trasmettere con successo perché e come potete essere una risorsa per l'organizzazione. Ecco 10 caratteristiche personali che è bene includere nel curriculum:

Creatività

La creatività è alla base di nuovi modi di pensare e di approcciare le soluzioni da angolazioni non convenzionali. È una caratteristica cruciale per raggiungere vari obiettivi aziendali, come la realizzazione di prodotti di facile utilizzo, l'aumento dell'economicità e della durata, il potenziamento delle competenze dei dipendenti e il miglioramento delle prestazioni e della produttività. Negli ultimi anni, i posti di lavoro legati alla creatività sono aumentati in modo esponenziale: grafici, creatori di contenuti, sviluppatori di videogiochi e slot machine online. Indipendentemente dalla posizione per cui ci si candida, l'innovazione e la capacità di immaginazione aumenteranno le prospettive di lavoro. La creazione di un portfolio mostra come avete creato un concetto, come lo avete progettato e il risultato. Questo tipo di narrazione può essere interessante per i selezionatori che desiderano espandere la propria azienda in una certa direzione artistica.

Capacità interpersonali

Le competenze interpersonali sono la vostra capacità di comunicare e interagire con gli altri. Esempi di abilità interpersonali sono la comunicazione (verbale, scritta e di ascolto), l'interpretazione del linguaggio del corpo, la gestione delle emozioni, la negoziazione e la risoluzione dei conflitti.

Si tratta probabilmente dell'abilità personale più importante da inserire nel proprio CV, poiché è essenziale per quasi tutti i lavori e molto apprezzata dai datori di lavoro! Pertanto, le competenze interpersonali sono molto importanti per un'ampia gamma di settori, dall'interazione con gli altri al gioco come il blackjack o semplicemente all'ascolto di ciò che dicono i vostri superiori.

Onestà

Questa è una delle caratteristiche più importanti che i responsabili delle assunzioni cercano. Essere onesti significa impegnarsi a dire la verità in qualsiasi circostanza. Inoltre, dimostra che non siete a vostro agio nell'ingannare i vostri colleghi solo per ottenere un vantaggio competitivo. Questa qualità dimostra che siete una persona affidabile e degna di fiducia. Le aziende vogliono sapere che ci si può fidare dei propri dipendenti per vari compiti e informazioni. I futuri datori di lavoro apprezzeranno la vostra dimostrazione di onestà nel processo di assunzione.

Diligente e organizzato

Le maggiori richieste da parte dei datori di lavoro comportano maggiori aspettative da parte dei dipendenti per la generazione di risultati qualitativi e quantitativi di successo. Potreste dover superare i vostri limiti per affrontare compiti impegnativi sul lavoro, ma bilanciare la gestione del tempo e l'organizzazione con la diligenza è fondamentale per portare a termine i vostri compiti. Dimostrando questa caratteristica personale, dimostrate di avere a cuore la qualità del vostro lavoro, indipendentemente dalle difficoltà che avete dovuto affrontare o dagli ostacoli che avete incontrato lungo il percorso.

Capacità di lavorare in gruppo

La capacità di lavorare in gruppo si riferisce alla capacità di lavorare con gli altri in un team.

Le attività chiave del lavoro di squadra comprendono la condivisione di informazioni, l'aiuto nella risoluzione di un problema, il lavoro per il raggiungimento di obiettivi comuni, la corretta suddivisione dei compiti tra i membri del team, ecc.

Il motivo per cui i datori di lavoro apprezzano i giocatori di squadra è che tutti, indipendentemente dalla mansione svolta, lavoreranno insieme ad altri per raggiungere obiettivi specifici. Questa è la definizione stessa di squadra. Pertanto, siamo tutti giocatori di squadra e i datori di lavoro preferiscono i candidati che possiedono o hanno dimostrato eccellenti capacità di lavorare in squadra.

Conoscenza del software e delle applicazioni informatiche

L'elenco delle professioni che non richiedono l'uso del computer e di alcuni tipi di software è molto breve. È molto probabile che si possano suddividere le "competenze informatiche" in due o tre competenze tecniche specifiche per il proprio settore.

Entusiasmo e motivazione personale

Nessun datore di lavoro vuole assumere un candidato che ci mette una vita a svolgere i compiti più banali o che sospira profondamente ogni volta che gli viene chiesto di fare qualcosa. Questi tipi di candidati mancano di entusiasmo e di slancio personale. I datori di lavoro sono più interessati a persone entusiaste di ciò che fanno, che portano a termine i compiti con eccellenza e che non vedono l'ora di iniziare il prossimo.

Come potete dimostrarlo nel vostro CV? Potreste usare parole chiave del CV come "appassionato", "guidato" e "motivato" quando parlate dei vostri lavori precedenti, dei risultati ottenuti o delle vostre aspirazioni di carriera.

Disponibilità a imparare

Nessuno sa tutto.

Alcuni pensano di saperlo, ma non è così.

I datori di lavoro cercano persone disposte a imparare e a sviluppare ulteriormente le proprie competenze e qualità.

Il modo migliore per indicare la vostra volontà di imparare è dichiarare nel vostro CV che state assumendo questa posizione per crescere professionalmente, personalmente o tecnicamente (a seconda dei casi).

Puntualità

Dimostrate ai selezionatori che date importanza alla gestione del tempo. Nel vostro curriculum, pensate a casi in cui, nel vostro precedente impiego, la puntualità ha fatto la differenza e come ha giovato all'azienda. Ad esempio, se avete portato a termine tutte le consegne del reparto in tempo, annotatelo. In questo caso, senza la vostra puntualità, il successo dell'azienda sarebbe stato compromesso in quel periodo.

Flessibilità

La flessibilità è importante perché interi settori, per non parlare dei singoli lavori, sono in continua evoluzione. Ciò può essere dovuto alla concorrenza, alle mutate aspettative dei clienti o alla tecnologia. Le aziende che si adattano alle nuove realtà sopravvivono, mentre quelle che non possono o non vogliono adattarsi falliscono. Per questo motivo, la flessibilità è una qualità personale molto richiesta da qualsiasi candidato al lavoro.