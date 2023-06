Cantiere S. Brigida a Celle, rifatto l'asfalto e sistemato il marciapiede: a breve l'apertura del voltino di via Aicardi? (FOTO)

Per l'apertura del voltino di via Aicardi a Celle Ligure potrebbe essere questione di ore. È stato infatti rifatto l'asfalto ieri ed è stato sistemato il marciapiede nei pressi proprio del cantiere per i lavori di adeguamento idraulico del Rio Santa Brigida.

Gli operai sono quindi al lavoro per la rimozione dell'area disposta da qualche anno per la messa in sicurezza delle abitazioni che avevano subito dei cedimenti.

I commercianti della zona si erano lamentati a più riprese della chiusura che gli aveva comportato un netto calo del fatturato e dopo mancate risposte da parte di Anas avevano anche deciso di rivolgersi direttamente al presidente della Regione Giovanni Toti.

Il comune di Celle comunque si era costituito nel reclamo promosso da Anas contro la decisione del giudice Davide Atzeni.