Asfalti, lungomare e ripascimento a Finale. Le tempistiche dell'Amministrazione sotto accusa per Le Persone al Centro

" Quale Comune non farebbe questi lavori a giugno? " La domanda dai toni decisamente ironici arriva dal gruppo "Le Persone al Centro".

La motivazione? L'avvio in questi giorni dei lavori di asfaltatura in diverse zone e rioni di Finale Ligure e il ripascimento con il materiale prelevato dall'alveo del torrente Pora, sversato sulle spiagge alla foce dello stesso a levante dell'ex stabilimento Piaggio.

Nei giorni scorsi poi, dopo che la critica aveva colpito gli ultimi lavori di via Santuario, nel mirino delle obiezioni sollevate dal gruppo di minoranza consiliare circa le tempistiche dei cantieri avviati, giudicati eccessivamente troppo a ridosso della stagione fino a sconfinarvi dentro, vi erano stati anche il cantiere relativo al terzo lotto del lungomare Italia e del molo di Pia.

Anche in questo caso la constatazione ironica: "A Sesto San Giovanni sono fortunati, possono fare ogni genere di lavoro in qualunque periodo e luogo, senza badare minimamente alla stagione turistica. In foto alcuni scorci tipici di Sesto San Giovanni...".