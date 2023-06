Albenga, in piazza De Andrè lo spettacolo "Il Gigante Egoista"

Domenica 11 giugno alle ore 21.30 in piazza De Andrè, sul lungomare di Albenga, si terrà lo spettacolo “Il Gigante Egoista” con Daniela Cristofori, Giacomo Poretti e l’Orchestra “La nota in più”.

Dalla collaborazione tra deSidera Bergamo Festival e l’Associazione Spazio Autismo Aps di Bergamo, nasce un grandioso progetto di teatro e musica all’insegna dell’inclusione.

Con la musica dell’Orchestra sinfonica “La nota in più”, composta da ragazzi con autismo, disabilità cognitiva, e l’affettuosa ironia di Giacomo Poretti e sua moglie Daniela Cristofori, “Il gigante egoista” di Oscar Wild diventa la metafora in cui la semplicità è la sola forza capace di aprire varchi in muri apparentemente invalicabili.

In un’epoca in cui si alzano continuamente muri che separano, che segnano confini chiusi all’altro, che vorrebbero impedire inevitabili incontri e difendere presunte proprietà, questa rappresentazione ci dice che l’arte non ha confini, non ha possessori, sta dentro i limiti di ciascuno di noi e li oltrepassa rendendoci tutti più liberi. E forse anche più buoni. Lo spettacolo sarà gratuito e le offerte raccolte saranno destinate al progetto "Non uno Meno".