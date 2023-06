Meteo, ancora un weekend instabile

Contrariamente a quanto prospettato ad inizio settimana, anche questo weekend sarà condizionato da estesa instabilità soprattutto sulle zone alpine. Temperature sempre relativamente miti e gradevoli ci accompagneranno anche per la prossima settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi, venerdì 9, a domenica 11 giugno

Oggi nuvoloso al mattino con nuvolosità ancora in aumento nel corso della giornata per il passaggio di una piccola perturbazione. Piogge, rovesci e temporali saranno possibili soprattutto sulle fasce montane alpine e appenniniche, e sul cuneese, ma non sono esclusi fenomeni locali anche nel resto dell'area del Nord Ovest. Domani e domenica stesso copione, ma con minore interessamento delle zone di pianura, ove il sole potrà risplendere più a lungo.

Temperature stazionarie o in lieve aumento tra sabato e domenica per via di cieli più sereni sulle pianure. I valori tuttavia saranno ancora attorno alla media del periodo per cui siamo ancora lontani dalle fiammate precoci a cui eravamo abituati negli anni precedenti. I valori massimi si atesteranno tra 23 e 26 °C con punte fino 27/28 °C sull'alessandrino. Minime tra 16 e 19 °C.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza, con intervalli di intensità moderata meridionale su basso Piemonte. Durante i temporali più intensi saranno possibili forti raffiche.

Da lunedì 12 giugno

Non cambierà drasticamente la situazione, con ancora instabilità presente anche ad inizio settimana. Tuttavia ci sarà un leggero calo delle temperature, dovuto all'ingresso di aria più fresca dal nordest Europa. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

