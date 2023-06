Il problema non sei tu, è che... sei GEMELLI!

Sì, è vero, è sempre più comune, soprattutto nelle nuove generazioni, tenere in considerazione la compatibilità astrale. Sicuramente a più di uno è capitato di stare con gli amici e avere una conversazione in cui raccontano un'aneddoto di uno dei loro appuntamenti. Descrivono una ragazza meravigliosa, con un sorriso incredibile, in cui c'è una grande connessione, con una buona conversazione superfluida. Ci sono molte risate e tra stupidaggini e stupidaggini arriva, la domanda! ... Di che segno sei?...

È sempre più comune che il segno zodiacale sia un aspetto da valutare, soprattutto per le persone della generazione centenniale. Ma perché succede questo? Cosa rende così attraente o incompatibile? Ecco perché qui, con l'aiuto di Bakeca Incontri, verrà spiegato se lo zodiaco ha davvero un'influenza sulla vita amorosa e sessuale.

Essere o non essere compatibili, questo è il dilemma

L'instabilità sociale ed economica in cui viviamo fa sì che molte persone, soprattutto le nuove generazioni, ricorrano alla ricerca di risposte che chiariscano i loro dubbi su diverse questioni. Uno di questi è la compatibilità con altre persone. Per verificarlo si avvalgono dell'astrologia e dell'oroscopo. Ciò perché dà risposte immediate a problemi complessi al di là di ogni calcolo, ricerca, ecc…

E gli astri hanno affascinato gli esseri umani per centinaia e migliaia di anni. Negli ultimi decenni, e sebbene poche persone ammettano apertamente di crederci, l'interesse per queste pratiche è in aumento. Basta guardare i social network come Tiktok o Instagram, dove, talvolta in chiave umoristica, informano su come i pianeti e il cosmo influiscano sulle decisioni che si prendono o se certe persone sono compatibili con se stessi. Essere Toro sarà la ragione per cui si desidera avere un appuntamento con una delle sensuali escort Milano?

Per i più esperti, gli astri danno una serie di caratteristiche sulla personalità che permettono di conoscere meglio se stessi e, a loro volta, altre persone dell'ambiente. Ed è per questo che c'è questa fascinazione per gli oroscopi e l'astrologia. Una materia che si è occupata fin dall'inizio dei tempi di dare risposta a questi grandi enigmi e di svelare tutti questi misteri del pianeta Terra.

Compatibilità per ogni segno

Ma davvero il fatto che una persona sia Leone e un'altra Acquario può influenzare il modo di relazionarsi? Nelle questioni sentimentali, è davvero ognuno a dirigere il proprio destino o è scritto anche nelle stelle? Come è successo sicuramente ad un amico o conoscente o anche a te stesso, l'amore e il sesso sono aspetti molto diversi che spesso tendiamo a confondere. Questi fallimenti o successi amorosi che possono essersi susseguiti possono dipendere dalla compatibilità zodiacale di ciascuna persona.

Si può avere un appuntamento meraviglioso con una delle bellissime escort e donna cerca uomo Torino, avere una grande connessione selvaggia e con grande chimica... ma zero compatibilità sul piano emotivo o viceversa. Ciò può dipendere solo dall'oroscopo di ciascuno? Per poter rispondere a questa domanda e metterla alla prova, di seguito un'analisi delle compatibilità zodiacali più importanti per ogni segno.