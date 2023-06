Albenga, aggressione in piazza Petrarca. L'assessore Vannucci: "A breve si terrà un tavolo sulla sicurezza"

Dopo l'aggressione subita da un ragazzo in piazza Petrarca ad Albenga (LEGGI ARTICOLO), l'assessore Mauro Vannucci afferma: "In primo luogo, a nome di tutta la città, anche in relazione al ruolo che rivesto in qualità di amministratore, voglio ringraziare l'Arma dei carabinieri che questa notte alle tre circa, sono prontamente intervenuti e, grazie all'ausilio delle nostre telecamere di sicurezza, sono riusciti prontamente ad individuare ed arrestare l'autore del delitto".

"Come amministrazione ci impegneremo ad ogni modo a mantenere questa incontestabile rinascita della nostra città sia dal punto di vista turistico che commerciale".

"Abbiamo da tempo richiesto un tavolo della sicurezza che si terrà a breve, in tale sede discuteremo su come affrontare queste problematiche ed adottare tutte le iniziative volte a prevenire qualsivoglia intemperanza al fine di garantire il normale svolgimento di ogni attività segnatamente in questo prossimo periodo estivo", aggiunge.

"Certo, con l'arrivo incontrollato di tali personaggi sul nostro territorio é necessario che il nostro governo prenda seri provvedimenti rimpinguando le forze dell'ordine ed emettendo quei provvedimenti legislativi volti a contenere questo fenomeno", conclude l'assessore.