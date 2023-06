Carcare, trasloco della farmacia. Il sindaco Mirri: "Cercheremo una soluzione nel rispetto delle leggi"

"Ci siamo trovati questa patata bollente sulla scrivania. L'interrogazione del gruppo di opposizione presieduto dal consigliere Ferraro sul trasferimento della farmacia ex Giorgi? Dovrebbero risponde loro, visto che hanno governato il paese fino a tre-quattro settimane fa".

Questa la posizione del sindaco di Carcare Rodolfo Mirri che aggiunge: "Abbiamo preso in mano la situazione. Mercoledì è in programma un incontro con il responsabile della farmacia. Cercheremo di fare il possibile per trovare una soluzione. Ovviamente ascolteremo anche l'Asl e l'Ordine dei Farmacisti".

Il gruppo Dr. Max, dopo l'acquisto della farmacia, ha deciso di trasferire l'attività in una zona periferica di Carcare, pare i locali ex Milva in via Nazionale.

Nell'interrogazione il gruppo di minoranza sottolinea di essere venuti a conoscenza della situazione, come amministrazione, lo scorso aprile e di aver manifestato fin da subito l'assoluta contrarietà a questa situazione: "Durante i colloqui eravamo stati informati che il contratto di affitto per i nuovi locali non era stato ancora firmato. Avevamo proposto delle soluzioni nel centro del paese e all'interno della galleria commerciale".

"Ci sono delle leggi che vanno rispettate. Vedremo se sarà possibile trovare una soluzione alternativa in grado di soddisfare i cittadini", aggiunge il primo cittadino.

"Il trasloco dall'attuale sede, zona piazzetta, creerebbe un problema al commercio della zona, poiché l'afflusso in via Garibaldi andrebbe a diminuire", conclude Mirri.