Giustenice, torna nel fine settimana, per la sua terza edizione, la "Sagra d'inizio Estate"

Giustenice è pronta a scaldare i motori per dare il via all'estate in grande stile. Sabato 17 e domenica 18 giugno, nella suggestiva cornice di piazza San Michele, tornerà per la sua terza edizione la "Sagra d'inizio Estate", un'occasione imperdibile per immergersi nella tradizione delle tipiche feste in piazza all'insegna delle prelibatezze culinarie liguri e della musica.

L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le 19.30, quando i deliziosi profumi delle specialità locali invaderanno l'aria. I visitatori avranno l'opportunità di assaporare un menu ricco e variegato, che spazia dall'antipasto sfizioso ai ravioli succulenti, dalle rostelle fragranti agli hamburger succosi. Non mancheranno i più classici wurstel, salsicce e patatine fritte, ma anche i tradizionali "figassin". Gli amanti dei dolci saranno deliziati da una selezione di prelibatezze.

La "Sagra d'inizio Estate" è però solo un antipasto per gli eventi estivi della Val Maremola a Giustenice dove, nel mese di luglio, tornerà anche il suggestivo Palio.