Spotorno festeggia l'Annunziata con la "cassa" del Maragliano

Gli orari saranno quelli consueti ma il percorso differirà leggermente. La processione partirà da piazza della Vittoria, attraverserà la via Aurelia fino all’Hotel Palace ed entrerà in via XXV Aprile, invertendo il tradizionale senso di marcia. Si uscirà nuovamente su piazza Giacomo Matteotti e si riprenderà il tradizionale cammino sull’Aurelia, in viale Europa e nelle vie Francia, Verdi, Berninzoni e Santissima Annunziata. Infine si rientrerà in oratorio per la benedizione.