Vado, il piano di opere collegate allo sviluppo del porto soddisfa il Pd locale

Dopo il recente riconoscimento del porto di Vado Ligure e del suo terminal come uno dei più efficienti del Paese riprende la discussione sulle opere del cosiddetto "ultimo miglio" e sulle opere a mare propedeutiche alla realizzazione del porticciolo di Porto Vado e del completamento del waterfront vadese.

Sull'argomento interviene il circolo locale del Partito Democratico: "Accogliamo con soddisfazione la discussione su nuovi interventi che entro pochi mesi sarà definita nel dettaglio con Regione Liguria, con i Ministeri competenti e con Autorità di Sistema Portuale - si legge nella nota dei dem vadesi - Si tratta di un segnale di grande interesse verso una trasformazione iniziata parecchi anni fa e che prosegue nella direzione di creare una nuova filiera competitiva che dia occupazione di qualità oltre che un 'sistema' integrato con la comunità di Vado Ligure".

"Sono questi i punti di forza del sistema Vado: un territorio in cui convivono in maniera intelligente e sostenibile insediamenti industriali, attività artigianali, in cui c'è attenzione alle fasce sociali più fragili e dove nel corso degli anni si è creata una rete di protezione e di welfare di prim'ordine" sottolineano.

Anche il circolo del PD di Vado esprime un positivo riscontro alle nuove intese concordate e in via di definizione, "condividendo altresì la necessità di una forte accelerazione sulle opere ancora da ultimare, oramai avviate dal punto di vista dell'iter amministrativo ma che hanno davvero bisogno di diventare operative: dai lavori per la messa in sicurezza del torrente Segno al casello autostradale di Bossarino fino al porticciolo di Porto Vado con un nuovo riassetto degli spazi a terra e nello specchio acqueo prospicienti la piattaforma".