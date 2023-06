Pd Liguria: "Al fianco della Cgil per chiedere nuove assunzioni e un piano urgente per garantire una sanità pubblica efficiente"

“Questa mattina siamo scesi al fianco della Cgil e delle associazioni che hanno manifestato davanti all’ospedale Galliera per denunciare il pessimo stato di salute in cui versa la sanità ligure. Siamo al fianco di pazienti e operatori della sanità pubblica che ogni giorno sono costretti a subire disagi e ritardi nelle cure diventati ormai insostenibili. Nei Pronto soccorso i cittadini sono costretti ad attese estenuanti e il personale sanitario - sempre più in affanno e a ranghi ridotti per la mancanza di nuove assunzioni e l’incapacità della Giunta di prevedere incentivi tali da rendere più appetibile la carriera nell’emergenza urgenza – è costretto a fronteggiare situazioni di esasperazione che sempre più spesso sfociano in azioni di violenza fisica e verbale”. Cosi dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico Pippo Rossetti e Armando Sanna, presenti oggi alla manifestazione davanti all’ospedale Galliera.

“Si tratta - proseguono Sanna e Rossetti - di uno dei tanti problemi che, insieme alle lunghe liste d’attesa; le mancate misure per le persone anziane, disabili e non autosufficienti; l’edilizia sanitaria da riqualificare e la carenza di personale, affliggono la sanità ligure. Curarsi in Liguria è sempre più difficile e lo confermano i numeri: è di oggi la notizia che le fughe dalla Regione per curarsi sono costate alla Liguria 488milioni negli ultimi 10 anni, il dato peggiore del Nord Italia”.

“Per questo condividiamo appieno la richiesta dei sindacati, con i quali ci siamo anche confrontati nelle scorse settimane sul Piano Socio Sanitario, perché ci siano interventi celeri e urgenti per garantire ai liguri una sanità pubblica efficiente, a partire dalla stabilizzazione e l’assunzione di personale sanitario”, concludono i consiglieri regionali Pd.