Quando parliamo della demolizione fisica del veicolo, parliamo delle persone che si informano, perché vogliono far rottamare la loro macchina e quindi farla demolire, oppure la loro moto o qualsiasi altro veicolo semplicemente, perché non se ne fanno più nulla dello stesso.

D'altra parte ci pensiamo bene dover tenere in un garage o addirittura in un parcheggio all'aperto una macchina o un veicolo che comunque non usiamo non ha senso, e molte persone purtroppo non lo capiscono.

In certi casi non lo capiscono per pigrizia in altri casi magari hanno paura che andrebbero a spendere chissà che grande cifra di denaro quando non è così, e addirittura in certi casi è previsto il ritiro a domicilio del veicolo con il carro attrezzi o gratis o comunque per delle somme abbastanza esigue.

Diciamo che molte persone amano prendere scuse e non si rendono conto che potrebbero togliersi un peso di dosso visto che magari quella macchina o quel furgone non lo usano da chissà quanti anni e in certi casi stanno occupando inutilmente una parte del garage che potrebbero occupare in altro modo soprattutto quando hanno una casa non troppo grande, e un garage serve per metterci dentro potenzialmente tantissime cose.

Poi è chiaro che se andiamo nei particolari visto che parlavamo di demolizione fisica del veicolo questi centri autorizzati che sono iscritti all'albo dei gestori ambientali hanno una pressa idraulica per esempio che autorizzano per comprimere l'auto in un cubo di metallo compatto.

E in ogni caso teniamo presente che la demolizione di un'auto o di qualsiasi altro veicolo può essere effettuata in vari modi dipendendo dalle tecniche e delle attrezzature utilizzate.

Noi abbiamo parlato della pressa idraulica, ma avremmo potuto parlare benissimo della troncatrice che è un'altra attrezzatura che viene usata per demolire l'auto,perché consente di tagliarla a pezzi usando una lama di taglio, e la stessa viene anche utilizzata per rimuovere le parti funzionanti dell'auto o per ridurre quel veicolo in pezzi più piccoli, così che poi gli stessi possono essere utilizzati per riciclaggio.

Far demolire e rottamare la propria macchina significa tra le altre cose fare un favore all'ambiente

Quando decidiamo di far demolire e rottamare la nostra macchina o qualsiasi altro veicolo, come dicevamo dal titolo di questa seconda parte stiamo facendo un favore all'ambiente perché quelle parti del veicolo che sono ancora in buone condizioni saranno riciclate invece che smaltite in discarica.

Dovremmo sapere che un veicolo quando è in condizioni pessime che va rottamato e demolito e noi lo lasciamo in giro magari in un parcheggio o in garage praticamente si trasforma in un rifiuto ingombrante, e questo dobbiamo dirlo.

Visto che invece poi quelle parti che sono ancora in buone condizioni possono essere riciclate e vendute come pezzi di ricambio per persone che magari lo stanno cercando quel pezzo specifico per la loro macchina,e non riescono a trovarlo sul mercato e questo ci spiega uno dei tanti vantaggi di rottamare una macchina e di riciclarle le componenti ancora in buone condizioni.